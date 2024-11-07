У Зеленского не поверили в заготовленный Трампом «корейский сценарий» для Украины

Литвин отметил, что настоящие планы президентов вряд ли будут обнародованы в СМИ, добавив, что в газетах часто появляются недостоверные сведения.

Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»

Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»

Ранее Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на свои источники, что окружение Трампа предложило идею заморозки конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на временное обещание Киева не вступать в НАТО.