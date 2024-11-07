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7 ноября, 13:20

У Зеленского не поверили в заготовленный Трампом «корейский сценарий» для Украины

Советник президента Украины Литвин: План Трампа вряд ли бы появился в газете

Советник нелегитимного президента Украины Дмитрий Литвин выразил сомнения в достоверности информации, опубликованной газетой Wall Street Journal, о намерениях команды Дональда Трампа, касающихся Украины.

Литвин отметил, что настоящие планы президентов вряд ли будут обнародованы в СМИ, добавив, что в газетах часто появляются недостоверные сведения.

«Вбросов в газетах всегда много», - приводит слова Литвина украинское издание «Зеркало недели».

Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»
Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»

Ранее Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на свои источники, что окружение Трампа предложило идею заморозки конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на временное обещание Киева не вступать в НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Марина Фещенко
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