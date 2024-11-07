У Зеленского не поверили в заготовленный Трампом «корейский сценарий» для Украины
Советник президента Украины Литвин: План Трампа вряд ли бы появился в газете
Советник нелегитимного президента Украины Дмитрий Литвин выразил сомнения в достоверности информации, опубликованной газетой Wall Street Journal, о намерениях команды Дональда Трампа, касающихся Украины.
Литвин отметил, что настоящие планы президентов вряд ли будут обнародованы в СМИ, добавив, что в газетах часто появляются недостоверные сведения.
«Вбросов в газетах всегда много», - приводит слова Литвина украинское издание «Зеркало недели».
Ранее Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на свои источники, что окружение Трампа предложило идею заморозки конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на временное обещание Киева не вступать в НАТО.
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