Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»

План Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине может представлять собой так называемый «корейский сценарий»: заморозку по линии боевого соприкосновения и создание некой демилитаризованной зоны. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Борис Межуев.

«Видимо, обсуждаются размеры этой зоны, что туда может войти и чем она будет заполнена. Будут ли это нейтральные войска, миротворческие. К этому, наверное, стоит добавить ещё пункт о нейтральном статусе Украины. В принципе, на это американцы, я думаю, готовы пойти. Вэнс, избранный вице-президент, уже сказал об этом прямо. Видимо, какие-то военные гарантии Украине должны быть даны, чтобы она получила военную помощь и была застрахована от продолжения конфликта с российской стороны», — отмечает эксперт.

По его словам, эти пункты абсолютно совпадают с так называемой китайско-бразильской мирной инициативой. Также Трамп готов добавить нейтральный статус Украины как некоторую уступку России — тем более американцам это ничего не стоит. Однако Межуев напоминает, что гарантировать нейтральный статус США могут только от себя, а вот среди членов НАТО будут разногласия по этому вопросу.

В остальном же эксперт не советует ожидать от Трампа серьёзного мирного соглашения, которое бы решило все проблемы.

«Речь идёт о «корейском варианте» перемирия без мирного соглашения при продолжающихся переговорах, которые, возможно, через какое-то время приведут к разрешению определённых ситуаций, в частности как людям жить. Затем нельзя исключить, что будет поставлен вопрос о восстановлении экономики на всех этих территориях. И только затем будет вопрос о каком-то правовом статусе. Но я не думаю, что здесь возможны оригинальные выходы», — заключил политолог.