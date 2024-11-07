Politico назвала кандидатов на пост госсекретаря при Трампе, и каждый из них — против Украины
Politico: Рубио, Гренелл и Хагерти претендуют на пост госсекретаря США
Кандидатами на пост госсекретаря при Трампе рассматриваются сенаторы Марко Рубио и Билл Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл. Как сообщает Politico, эти имена были озвучены бывшим советником Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном во время обеда с консервативными лидерами.
Каждое из этих имён — плохая новость для Украины, поскольку Марко Рубио накануне заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и её необходимо прекратить. Гренелл, который в сентябре встречался с Трампом и Зеленским, выступает за завершение конфликта в Украине, предлагая заморозить линию фронта и остановить процесс вступления Украины в НАТО. А Хагерти, в свою очередь, голосовал против предоставления помощи Украине, даже когда этот законопроект поддержали большинство республиканцев.
Ранее соратник Трампа Джей Ди Вэнс призвал Украину отказаться от некоторых территорий в обмен на мир. Журналисты считают, что будущий вице-президент ещё более враждебно относится к отправке денег Киеву, чем сам Дональд Трамп. Он также упоминал, что ни НАТО, ни США не должны иметь личных интересов на Украине, поскольку её конфликт не представляет угрозы для Штатов и альянса.
Kandinsky 3.1 / Life.ru