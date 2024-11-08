Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной с учётом современных реалий

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но на условиях, учитывающих современные реалии. Выступая на сессии клуба «Валдай» он отметил, что диалог должен опираться на договорённостях, достигнутых в Стамбуле, и быть направлен на долгосрочное урегулирование.

«Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле — на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня», — указал глава российского государства.

Путин также отметил, что границы Украины должны определяться на основе решений людей, проживающих на новых территориях России.

«Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определённых территориях и которые мы называем своими историческими территориями», — отметил он.