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7 ноября, 21:50

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной с учётом современных реалий

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но на условиях, учитывающих современные реалии. Выступая на сессии клуба «Валдай» он отметил, что диалог должен опираться на договорённостях, достигнутых в Стамбуле, и быть направлен на долгосрочное урегулирование.

«Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле — на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня», — указал глава российского государства.

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Путин также отметил, что границы Украины должны определяться на основе решений людей, проживающих на новых территориях России.

«Граница Украины должна проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определённых территориях и которые мы называем своими историческими территориями», — отметил он.

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Ранее Путин напомнил, что в самом начале конфликта Россия вела переговоры с Украиной. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Как подчеркнул президент, Киев отверг те договорённости по совету извне.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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