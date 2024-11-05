Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 12:32

Путин: Россия не только готова к переговорам с Киевом, она их вела

Российская сторона по-прежнему остаётся готовой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, он напомнил, что Москва даже вела эти переговоры в самом начале конфликта.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, Киев отверг тот договор по совету извне. По словам Путина, курс на эскалацию конфликта связан с планами Запада нанести нашей стране стратегическое поражение.

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал вывод ВС РФ с Украины главным условием для прекращения конфликта. По его словам, также Киев требует вернуть перешедшие под контроль российской стороны территории. В Совфеде заявили, что слова Ермака являются лишь попыткой демонстрации, направленной на третьи страны, а в Госдуме требования Киева окрестили «полным абсурдом».

Путин рассказал о новом предложении по переговорам, от которого отказался Зеленский
Путин рассказал о новом предложении по переговорам, от которого отказался Зеленский
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar