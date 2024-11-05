Путин: Россия не только готова к переговорам с Киевом, она их вела

Российская сторона по-прежнему остаётся готовой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, он напомнил, что Москва даже вела эти переговоры в самом начале конфликта.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — отметил глава государства.