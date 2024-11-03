В Совфеде ответили на условие Киева о прекращении конфликта

Заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Украина готова к миру, является лишь попыткой демонстрации, направленной на третьи страны. Таким мнением поделился член Совфеда России Сергей Перминов.

Перминов подчеркнул, что подобных заявлений со стороны Киева было уже много, но важны практические шаги. Сенатор напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своё время чётко обозначил условия завершения украинского конфликта. Тогда глава государства говорил о необходимости вывода ВСУ с российской территории, нейтрального статуса Незалежной и снятия санкций с нашей страны. Все другие предложения обречены на провал, резюмировал парламентарий.