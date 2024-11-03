В Совфеде ответили на условие Киева о прекращении конфликта
Сенатор Перминов назвал слова Ермака о мире на Украине попыткой демонстрации
Заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Украина готова к миру, является лишь попыткой демонстрации, направленной на третьи страны. Таким мнением поделился член Совфеда России Сергей Перминов.
«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам «готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях», — приводит РИА «Новости» слова сенатора.
Перминов подчеркнул, что подобных заявлений со стороны Киева было уже много, но важны практические шаги. Сенатор напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своё время чётко обозначил условия завершения украинского конфликта. Тогда глава государства говорил о необходимости вывода ВСУ с российской территории, нейтрального статуса Незалежной и снятия санкций с нашей страны. Все другие предложения обречены на провал, резюмировал парламентарий.
Напомним, ранее Ермак назвал вывод ВС РФ с Украины главным условием для прекращения конфликта. По его словам, также Киев требует вернуть перешедшие под контроль российской стороны территории.
TACC / Михаил Метцель