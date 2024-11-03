В США раскрыли, какую пользу Запад ненароком приносит Путину
CNN: Разногласия среди союзников Украины идут на пользу Путину
Президенту России Владимиру Путину идут на пользу разногласия среди союзников Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель. У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине», — приводит телеканал слова эксперта в области международных отношений Томаса Грэма.
Отмечается, что украинский конфликт является противостоянием между Западом и Москвой. Как считает британский аналитик Джон Лоу, действия ВС РФ на территории Незалежной являются средством уменьшения влияния США во всём мире.
А ранее на Украине рассказали, как Запад за месяц скинет с трона Владимира Зеленского. По мнению депутата Рады Александра Дубинского, США предложат провести на Украине выборы после того, как конфликт будет заморожен. Если Зеленский согласится, то европейские и американские «друзья» «утопят» его за месяц.
Life.ru