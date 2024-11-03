Президенту России Владимиру Путину идут на пользу разногласия среди союзников Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель. У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине», — приводит телеканал слова эксперта в области международных отношений Томаса Грэма.

Отмечается, что украинский конфликт является противостоянием между Западом и Москвой. Как считает британский аналитик Джон Лоу, действия ВС РФ на территории Незалежной являются средством уменьшения влияния США во всём мире.