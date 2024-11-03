В офисе Зеленского придумали требование для прекращения конфликта

Главное условие Киева по прекращению конфликта заключается в полном выводе российских войск с территории Украины. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, также Киев требует вернуть перешедшие под контроль РФ территории.

«Полный и безоговорочный вывод ВС РФ со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции», — перечислил Ермак условия Киева в статье для латвийского издания LSM.

При этом соратник Зеленского отметил, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон. Однако, по его словам, любые корректировки должны основываться «на международном праве и неприкосновенности границ Незалежной».