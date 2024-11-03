В офисе Зеленского придумали требование для прекращения конфликта
Ермак назвал вывод ВС РФ с Украины главным условием для прекращения конфликта
Главное условие Киева по прекращению конфликта заключается в полном выводе российских войск с территории Украины. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, также Киев требует вернуть перешедшие под контроль РФ территории.
«Полный и безоговорочный вывод ВС РФ со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции», — перечислил Ермак условия Киева в статье для латвийского издания LSM.
При этом соратник Зеленского отметил, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон. Однако, по его словам, любые корректировки должны основываться «на международном праве и неприкосновенности границ Незалежной».
Напомним, что недавно Ермак допустил переговоры с Россией после вывода её войск с украинских земель по границы 2022 года. По его словам, Киев хочет не замораживать конфликт, а прекратить его.
ТАСС / Zuma