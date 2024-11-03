Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 11:50

В офисе Зеленского придумали требование для прекращения конфликта

Ермак назвал вывод ВС РФ с Украины главным условием для прекращения конфликта

Главное условие Киева по прекращению конфликта заключается в полном выводе российских войск с территории Украины. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, также Киев требует вернуть перешедшие под контроль РФ территории.

«Полный и безоговорочный вывод ВС РФ со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции», — перечислил Ермак условия Киева в статье для латвийского издания LSM.

При этом соратник Зеленского отметил, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон. Однако, по его словам, любые корректировки должны основываться «на международном праве и неприкосновенности границ Незалежной».

Напомним, что недавно Ермак допустил переговоры с Россией после вывода её войск с украинских земель по границы 2022 года. По его словам, Киев хочет не замораживать конфликт, а прекратить его.

Политолог объяснил, почему Зеленский никогда не пойдёт на переговоры с Россией
Политолог объяснил, почему Зеленский никогда не пойдёт на переговоры с Россией
Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar