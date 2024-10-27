Ермак поставил ультиматум для начала переговоров с Россией
Ермак: Нужно вернуться к границам 2022 года для переговоров с Россией
Киев желает вернуть границы 2022 года для достижения урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — утверждает политик.
По словам Ермака, Зеленский никогда не проявлял желания идти на территориальные уступки, однако «был открыт для переговоров», основываясь на обстоятельствах, существовавших перед началом СВО на Украине.
Ранее Ермак сообщил, что выборы президента Украины будут назначены на послевоенный период, так как сейчас Киев не располагает необходимыми «ресурсами». По его словам, Зеленский хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей.
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