Киев желает вернуть границы 2022 года для достижения урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра, когда раздался первый выстрел. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — утверждает политик.

По словам Ермака, Зеленский никогда не проявлял желания идти на территориальные уступки, однако «был открыт для переговоров», основываясь на обстоятельствах, существовавших перед началом СВО на Украине.