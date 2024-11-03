«Полный абсурд»: Слуцкий назвал нереальными «псевдоусловия» Киева о прекращении конфликта

Условия главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по отводу российских войск с территории Донбасса и Новороссии нереальны, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, подобные выпады украинской стороны рассчитаны на «хорошую мину при плохой игре» для Запада.

«Его псевдоусловия ничего не имеют общего с реальностью, поскольку речь идёт, в том числе, о Донбассе и Новороссии, с территории которых требуется «вывести войска». А может, господин Ермак говорит и про Крым? Полный абсурд», — приводит ТАСС слова лидера либерал-демократов.