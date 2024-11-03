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3 ноября, 17:28

«Полный абсурд»: Слуцкий назвал нереальными «псевдоусловия» Киева о прекращении конфликта

Депутат Слуцкий: Условия Ермака по отводу ВС РФ с Донбасса и Новороссии нереальны

Условия главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по отводу российских войск с территории Донбасса и Новороссии нереальны, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, подобные выпады украинской стороны рассчитаны на «хорошую мину при плохой игре» для Запада.

«Его псевдоусловия ничего не имеют общего с реальностью, поскольку речь идёт, в том числе, о Донбассе и Новороссии, с территории которых требуется «вывести войска». А может, господин Ермак говорит и про Крым? Полный абсурд», — приводит ТАСС слова лидера либерал-демократов.

Слуцкий также напомнил, что все условия для мирного урегулирования конфликта президент России Владимир Путин сформулировал ещё этим летом. Слуцкий отметил, что условия Кремля в любом случае будут достигнуты: хоть на поле боя, хоть путём переговоров.

Напомним, ранее Ермак назвал вывод ВС РФ с Украины главным условием для прекращения конфликта. По его словам, также Киев требует вернуть перешедшие под контроль российской стороны территории. В Совфеде заявили, что слова Ермака являются лишь попыткой демонстрации, направленной на третьи страны.

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Telegram / slutsky_l

Наталья Демьянова
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