Армия России нанесла удар по военной части ВСУ в Харькове и смогла уничтожить около 70 боевиков. Также более 100 украинских солдат получили ранения. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Вечером 11 ноября в Харькове был нанесён удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент ещё не всех извлекли из-под завалов», — рассказал он.

На место удара моментально выехали машины скорой помощи и пожарные. Также ВС РФ атаковали пригород Харькова. Удар был произведён по колонне с украинской военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска.