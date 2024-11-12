Россия сбросила авиабомбу на военную часть в Харькове: 70 бойцов ВСУ убиты, более 100 ранены
Подполье: ВС РФ уничтожили 70 бойцов ВСУ, ударив по военной части в Харькове
Сброс авиабомбы. Обложка © Life.ru
Армия России нанесла удар по военной части ВСУ в Харькове и смогла уничтожить около 70 боевиков. Также более 100 украинских солдат получили ранения. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Вечером 11 ноября в Харькове был нанесён удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент ещё не всех извлекли из-под завалов», — рассказал он.
На место удара моментально выехали машины скорой помощи и пожарные. Также ВС РФ атаковали пригород Харькова. Удар был произведён по колонне с украинской военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска.
Ранее Life.ru рассказал о спасении, которое поразило большую часть России. Военносужащие РФ в селе Першотравневое Харьковской области нашли пенсионерку с собакой. Оказалось, что бабушка всё это время пряталась от ВСУ и ждала прихода наших войск. 80-летнюю пенсионерку вместе с питомцем эвакуировали, с ними всё впорядке.