Российская Армия «Солнцепёком» выжгла отряды ВСУ под Харьковом

В Харьковской области группировка войск «Север» уничтожила при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» скопление живой силы ВСУ. В результате удара была уничтожена живая сила противника, передаёт пресс-служба Минобороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника», — заявили в пресс-службе Минобороны.