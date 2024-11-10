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Регион
10 ноября, 15:12

Российская Армия «Солнцепёком» выжгла отряды ВСУ под Харьковом

Удар «Солнцепёка» термобарическими снарядами уничтожил скопление живой силы ВСУ

В Харьковской области группировка войск «Север» уничтожила при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» скопление живой силы ВСУ. В результате удара была уничтожена живая сила противника, передаёт пресс-служба Минобороны России.

«Солнцепёк» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника», — заявили в пресс-службе Минобороны.

В результате был нанесён удар из «Солнцепёка» термобарическими боеприпасами. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали уничтожение укрытий.

Ранее Life.ru писал, что российские FPV-дроны разнесли пункт управления ВСУ под Харьковом. Также был нанесён удар по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ.

«Солнцепёк» и «Тосочка» превзошли тяжёлые авиабомбы по мощности залпа
«Солнцепёк» и «Тосочка» превзошли тяжёлые авиабомбы по мощности залпа
Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Полина Никифорова
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