Российская Армия «Солнцепёком» выжгла отряды ВСУ под Харьковом
Удар «Солнцепёка» термобарическими снарядами уничтожил скопление живой силы ВСУ
В Харьковской области группировка войск «Север» уничтожила при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» скопление живой силы ВСУ. В результате удара была уничтожена живая сила противника, передаёт пресс-служба Минобороны России.
«Солнцепёк» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника», — заявили в пресс-службе Минобороны.
В результате был нанесён удар из «Солнцепёка» термобарическими боеприпасами. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали уничтожение укрытий.
Ранее Life.ru писал, что российские FPV-дроны разнесли пункт управления ВСУ под Харьковом. Также был нанесён удар по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ