«Солнцепёк» и «Тосочка» превзошли тяжёлые авиабомбы по мощности залпа

Российские тяжёлые огнемётные системы производства «Ростеха» участвуют в специальной военной операции, где уже демонстрируют высокую эффективность, а новая ТОС корпорации обещает быть могучей как тяжёлая авиабомба и позволит эффективнее поражать многоэлементные цели, типа фортификации, разнесённой на большую площадь.

Российские «Солнцепёк» и «Тосочка» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Комплексы «Солнцепёк» и «Тосочка» применяются для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также решения других боевых задач. Противник ведёт настоящую охоту на ТОСы, так как эти машины наносят колоссальный урон», — поделились в телеграм-канале «Ростеха».

В корпорации отметили, что ТОС серьёзно эволюционировали в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищённости и автоматизации. Сейчас «Солнцепёк» полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а «Тосочка» — в шесть гектаров.

«Эффективность, сравнимая с «Искандерами». Полный залп нового варианта ТОС по своему поражающему действию превосходит несколько тяжёлых авиабомб, например, ОДАБ-500П», — сообщили в Ростехе.