Министр обороны Польши дал Зеленскому жёсткий отпор из-за просьбы сбивать российские ракеты
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш отказался сбивать ракеты над Украиной
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные не станут сбивать ракеты над Украиной. На сегодняшний день неизвестна общая позиция НАТО по данному вопросу, поэтому приходится ждать решения, объяснил он и заметил, что Владимир Зеленский «изо всех сил» старается, чтобы интерес к делам его страны не спадал.
«Ему точно было бы легче, если бы другие страны тоже участвовали бы в этой войне. Но Польша – не сторона конфликта», — поделился Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.
Министр обороны также сообщил, что Польша, «вопреки заявлениям украинских властей», является лидером по оказанию помощи Киеву. Он отметил, что его страна, Германия и Италия возглавляют европейскую «коалицию бронетехники» для поставок Украине.
Раньше Польша и Украина были неразлучными друзьями и союзниками, но сейчас отношения двух стран весьма охладели, что недавно отметил польский президент Дуда. По его словам, Зеленский находится под давлением стран, которые всё ещё дают ему оружие. Он пытается выудить у Польши военной техники и согласие на перехват ракет. В Варшаве уверены, что подобные решения должны приниматься коллективно членами НАТО, а не одной страной. Нерешённой остаётся и острая тема Волынской резни, из-за которой Варшава блокирует путь Киева в ЕС. В 2023 году польская сторона поставила Украине жёсткий ультиматум, требуя власти страны покаяться за преступления предков против поляков.
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