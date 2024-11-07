Министр обороны Польши дал Зеленскому жёсткий отпор из-за просьбы сбивать российские ракеты

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные не станут сбивать ракеты над Украиной. На сегодняшний день неизвестна общая позиция НАТО по данному вопросу, поэтому приходится ждать решения, объяснил он и заметил, что Владимир Зеленский «изо всех сил» старается, чтобы интерес к делам его страны не спадал.

«Ему точно было бы легче, если бы другие страны тоже участвовали бы в этой войне. Но Польша – не сторона конфликта», — поделился Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.