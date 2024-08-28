В Польше отказались сбивать ракеты ВС РФ над Украиной по указке Зеленского

В НАТО не оценили идею Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя заявление украинского политика о том, что без поддержки этого решения со стороны других стран НАТО Польша действовать не будет.

«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», — сказал Косиняк-Камыш, его слова приводит агентство PAP.

Он отметил, что понимает желание лидера киевского режима, потому что «это его роль». При этом министр национальной обороны напомнил, что Польша принимает решения, которые соответствуют интересам страны.