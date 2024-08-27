Зеленский заявил, что ВСУ якобы сбивали российские ракеты истребителями F-16

Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия якобы отбивала 26 августа российские удары при помощи американских истребителей F-16. Глава киевского режима также пожаловался, что военной помощи от Запада очень не хватает, чтобы сломить ВС РФ.

«В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнёров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов», — поделился Зеленский с журналистами.