Зеленский заявил, что ВСУ якобы сбивали российские ракеты истребителями F-16
Самолёты F-16. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия якобы отбивала 26 августа российские удары при помощи американских истребителей F-16. Глава киевского режима также пожаловался, что военной помощи от Запада очень не хватает, чтобы сломить ВС РФ.
«В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнёров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно ещё тренировать пилотов», — поделился Зеленский с журналистами.
Однако он не стал называть точное количество задействованных самолётов, а также перечислять аэродромы базирования.
Напомним, с 26 августа на Украине слышны взрывы во многих городах. По словам Зеленского, этот обстрел стал «один из самых крупных» за посленее время. Он отметил, что в Незалежную прилетело минимум 127 российских ракет и 109 дронов. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что энергосистема страны работает с перебоями, во многих областях введены экстренные отключения.