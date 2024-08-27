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27 августа, 00:12

В Польше признали нахождение страны в состоянии гибридной войны

Замминистра обороны Польши Томчик: Страна пребывает в состоянии гибридной войны

Варшава на данный момент находится в состоянии гибридной войны, пишет информационное агентство PAP, цитируя замминистра обороны Польши Цезария Томчика.

Он привёл в качестве аргумента ситуацию на границе с Белоруссией, а также с заграничными метеозондами, вторгающимися в пространство страны. Томчик обратил внимание, что метеозонды — это чрезвычайно дешёвый инструмент, способный легко повлиять на всю Польшу. Чиновник полагает, что запуск зондов должен поднимать обсуждения и разногласия в местном обществе, направленные на подрыв веру поляков в собственное государство.

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Ранее в польской полиции сообщили, что на территории страны упал третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице. В стране считают, что аэростаты могло ветром принести из Калининградской области.

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X / Straż Graniczna

Анатолий Симоненко
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