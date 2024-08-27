В Польше признали нахождение страны в состоянии гибридной войны

Он привёл в качестве аргумента ситуацию на границе с Белоруссией, а также с заграничными метеозондами, вторгающимися в пространство страны. Томчик обратил внимание, что метеозонды — это чрезвычайно дешёвый инструмент, способный легко повлиять на всю Польшу. Чиновник полагает, что запуск зондов должен поднимать обсуждения и разногласия в местном обществе, направленные на подрыв веру поляков в собственное государство.