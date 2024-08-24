Третий за неделю: Российские метеозонды продолжают пугать поляков

На востоке Польше упал третий за неделю похожий на метеозонд объект с надписями на кириллице. Об этом сообщила представительница полиции Подляского воеводства Агнешка Скверчиньская.

«Мы получили информацию о том, что в лесном комплексе в Рутки-Коссаки жители обнаружили висящий на дереве предмет в оболочке из пенопласта. <...> Скорее всего, это метеоприбор», — сказала она в эфире радиостанции Radio Bialystok (RB).

Представительница полиции уточнила, что находка была сделана в пятницу, 23 августа, причём это уже третий подобный случай за последние дни. В Польше утверждают, что аэростаты могло ветром принести из Калининградской области.