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24 августа, 12:21

Третий за неделю: Российские метеозонды продолжают пугать поляков

RB: Третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице упал в Польше

На востоке Польше упал третий за неделю похожий на метеозонд объект с надписями на кириллице. Об этом сообщила представительница полиции Подляского воеводства Агнешка Скверчиньская.

«Мы получили информацию о том, что в лесном комплексе в Рутки-Коссаки жители обнаружили висящий на дереве предмет в оболочке из пенопласта. <...> Скорее всего, это метеоприбор», — сказала она в эфире радиостанции Radio Bialystok (RB).

Представительница полиции уточнила, что находка была сделана в пятницу, 23 августа, причём это уже третий подобный случай за последние дни. В Польше утверждают, что аэростаты могло ветром принести из Калининградской области.

Напомним, несколько дней назад два объекта такого типа упали в Варминско-Мазурском воеводстве и в Ольштынском повяте. Жертв и разрушений в результате падения зондов нет. Тем временем польские правоохранительные органы начали расследования по факту случившегося.

В Польше семья почти 80 лет жила с авиабомбой времён Второй мировой под домом
В Польше семья почти 80 лет жила с авиабомбой времён Второй мировой под домом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Наталья Демьянова
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