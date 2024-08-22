Падение неизвестного воздушного объекта вызвало панику в Польше

Похожий на метеозонд объект упал в районе села Ожехово, что на северо-востоке Польши. Об этом сообщил интернет-порталу interia.pl представитель оперативного командования вооружённых сил подполковник Яцек Горышевский и попытался впавших в панику местных жителей.

«Успокаиваем, скорее всего, это метеорологический зонд», — заверил офицер и добавил, что на месте падения воздушного объекта уже работает полиция.

Подполковник отметил, что по факту случившегося начато расследование. Жертв и разрушений в результате падения зонда нет, принадлежность взбудоражившего местных жителей объекта он уточнять не стал.