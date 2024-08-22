Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 06:00

Падение неизвестного воздушного объекта вызвало панику в Польше

Похожий на метеозонд объект упал у селя Ожехово на северо-востоке Польши

Похожий на метеозонд объект упал в районе села Ожехово, что на северо-востоке Польши. Об этом сообщил интернет-порталу interia.pl представитель оперативного командования вооружённых сил подполковник Яцек Горышевский и попытался впавших в панику местных жителей.

«Успокаиваем, скорее всего, это метеорологический зонд», — заверил офицер и добавил, что на месте падения воздушного объекта уже работает полиция.

Подполковник отметил, что по факту случившегося начато расследование. Жертв и разрушений в результате падения зонда нет, принадлежность взбудоражившего местных жителей объекта он уточнять не стал.

Боец рассказал о неудачных попытках ВСУ запутать российскую ПВО метеозондами
Боец рассказал о неудачных попытках ВСУ запутать российскую ПВО метеозондами

Как уже писал Life.ru, в начале марта на территории Варминьско-Мазурского воеводства неподалёку от границы с Калининградской областью России также было зафиксировано падение метеозонда.

Обложка ©

gismeteo.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Польша
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров