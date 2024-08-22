Устройство с надписями на русском рухнуло на Польшу из ближнего космоса
СМИ сообщили о падении второго за сутки метеозонда РФ на северо-востоке Польши
Ещё один принадлежащий РФ метеозонд рухнул на северо-востоке Польши. Устройство с надписями на русском языке было найдено недалеко от посёлка Пиш Варминско-Мазурского воеводства, сообщила местная радиостанция RMF FM со ссылкой на силовиков.
По данным журналистов, обнаружен лишь контейнер с измерительной аппаратурой. Самого аэростата рядом не оказалось.
«Сейчас место охраняют полицейские. Устройство, конечно, будет изучено, но это, вероятно, элемент российского метеорологического зонда», — гласит сообщение.
Напомним, что это второй российский метеозонд, упавший на Польшу за последние сутки. Первый аппарат нашли вблизи села Ожехово. По факту произошедшего инициировано расследование. Подобные инциденты происходили и ранее, рассказывал Life.ru.
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