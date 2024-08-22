Устройство с надписями на русском рухнуло на Польшу из ближнего космоса

Ещё один принадлежащий РФ метеозонд рухнул на северо-востоке Польши. Устройство с надписями на русском языке было найдено недалеко от посёлка Пиш Варминско-Мазурского воеводства, сообщила местная радиостанция RMF FM со ссылкой на силовиков.