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22 августа, 18:55

Устройство с надписями на русском рухнуло на Польшу из ближнего космоса

СМИ сообщили о падении второго за сутки метеозонда РФ на северо-востоке Польши

Ещё один принадлежащий РФ метеозонд рухнул на северо-востоке Польши. Устройство с надписями на русском языке было найдено недалеко от посёлка Пиш Варминско-Мазурского воеводства, сообщила местная радиостанция RMF FM со ссылкой на силовиков.

По данным журналистов, обнаружен лишь контейнер с измерительной аппаратурой. Самого аэростата рядом не оказалось.

«Сейчас место охраняют полицейские. Устройство, конечно, будет изучено, но это, вероятно, элемент российского метеорологического зонда», — гласит сообщение.

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Напомним, что это второй российский метеозонд, упавший на Польшу за последние сутки. Первый аппарат нашли вблизи села Ожехово. По факту произошедшего инициировано расследование. Подобные инциденты происходили и ранее, рассказывал Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Broadcast Media

Илья Пушкарев
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