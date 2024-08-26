Армия Польши потеряла НЛО с Украины после 25 километров слежки

Польские военные заметили в небе над территорией своей страны «неопознанный летающий объект», который пересёк воздушное пространство страны, пролетел ещё 25 километров, а затем исчез. Об этом сообщил оперативный командующий польскими Вооружёнными силами генерал Мацей Клиш, чьи слова передает Polsat.

Инцидент случился сегодня ранним утром. По словам военного, три рада сигнализировали о появлении объекта в воздушном пространстве Польши. Генерал склонен полагать, что это была не ракета.

«Скорее всего, это беспилотный летательный аппарат», – считает Клиш. По его словам, НЛО влетело в страну со стороны украинского Червонограда (Львовская область).