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26 августа, 11:50

Армия Польши потеряла НЛО с Украины после 25 километров слежки

Polsat: ВС Польши 25 километров отслеживали объект в небе, затем он испарился

Польские военные заметили в небе над территорией своей страны «неопознанный летающий объект», который пересёк воздушное пространство страны, пролетел ещё 25 километров, а затем исчез. Об этом сообщил оперативный командующий польскими Вооружёнными силами генерал Мацей Клиш, чьи слова передает Polsat.

Инцидент случился сегодня ранним утром. По словам военного, три рада сигнализировали о появлении объекта в воздушном пространстве Польши. Генерал склонен полагать, что это была не ракета.

«Скорее всего, это беспилотный летательный аппарат», – считает Клиш. По его словам, НЛО влетело в страну со стороны украинского Червонограда (Львовская область).

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Ранее в польской полиции сообщили, что на территории страны упал третий за неделю метеозонд с надписями на кириллице. В Польше считают, что аэростаты могло ветром принести из Калининградской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Владимир Озеров
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