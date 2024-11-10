Российские FPV-дроны разнесли пункт управления ВСУ под Харьковом

«Уничтожение пункта управления одного из подразделений ВСУ расчётом FPV-дронов группировки войск «Север» в Харьковской области», — говорится в описании к ролику.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные в ДНР угнали у ВСУ немецкий танк Leopard. Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей.