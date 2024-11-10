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10 ноября, 13:05

Российские FPV-дроны разнесли пункт управления ВСУ под Харьковом

МО РФ: FPV-дроны уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» разнесли пункт управления ВСУ в Харьковской области. Кадры поражения цели опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

Операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Уничтожение пункта управления одного из подразделений ВСУ расчётом FPV-дронов группировки войск «Север» в Харьковской области», — говорится в описании к ролику.

На кадрах объективного контроля зафиксировано прямое попадание по пункту управления противника.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные в ДНР угнали у ВСУ немецкий танк Leopard. Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей.

Российские военные разнесли места хранения и запуска ударных дронов ВСУ
Российские военные разнесли места хранения и запуска ударных дронов ВСУ
Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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