Российские FPV-дроны разнесли пункт управления ВСУ под Харьковом
МО РФ: FPV-дроны уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области
Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» разнесли пункт управления ВСУ в Харьковской области. Кадры поражения цели опубликовала пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Операторы FPV-дронов уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Уничтожение пункта управления одного из подразделений ВСУ расчётом FPV-дронов группировки войск «Север» в Харьковской области», — говорится в описании к ролику.
На кадрах объективного контроля зафиксировано прямое попадание по пункту управления противника.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные в ДНР угнали у ВСУ немецкий танк Leopard. Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей.
Telegram / Минобороны России