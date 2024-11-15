Путин впервые за два года поговорил с Шольцем, пишут немецкие СМИ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц уже провели телефонный разговор, который стал первым за два года. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошёл после долгой подготовки», — указывает издание.

По данным немецкого агентства DPA, разговор состоялся во второй половине дня и длился около часа. Другие подробности не приводятся.