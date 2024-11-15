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15 ноября, 14:07

Путин впервые за два года поговорил с Шольцем, пишут немецкие СМИ

Süddeutsche Zeitung: Путин и Шольц провели телефонный разговор

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц уже провели телефонный разговор, который стал первым за два года. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошёл после долгой подготовки», — указывает издание.

По данным немецкого агентства DPA, разговор состоялся во второй половине дня и длился около часа. Другие подробности не приводятся.

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Напомним, в последний раз лидеры созванивались в декабре 2022 года, а лично встречались — в феврале 2022 года. Несколько дней назад Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Александра Вишнякова
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