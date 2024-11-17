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17 ноября, 00:14

Боится: В Германии назвали скрытый смысл звонка Шольца Путину

Депутат Гизи: Шольц позвонил Путину из-за страха перед мирным планом по Украине

Президент Росии Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Росии Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в соцсети X подверг резкой критике действия канцлера Германии Олафа Шольца в контексте конфликта на Украине. Он заявил, что политик должен был обратиться к президенту России Владимиру Путину гораздо раньше, чтобы с помощью международного сообщества добиться прекращения огня. По мнению парламентария, на ранних этапах следовало бы также начать мирные переговоры.

Гизи отметил, что канцлер стал инициировать диалог с Москвой лишь теперь, когда возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под угрозу текущий баланс в международных отношениях. Шольц, по словам депутата, боится, что при республиканце могут быть предприняты шаги, которые окажутся на руку России и будут невыгодны Незалежной.

Депутат подчеркнул, что он всегда настоятельно призывал к более ранним дипломатическим инициативам, однако ни правительство, ни оппозиционные партии не поддержали его предложения. Он выразил обеспокоенность, что нынешний момент может быть уже слишком поздним для достижения мира, и что дальнейшие промедления могут усугубить ситуацию, приведя к более тяжелым последствиям для Украины и мировой стабильности.

«Политическое завещание»: Политолог раскрыл суть звонка Шольца Путину
«Политическое завещание»: Политолог раскрыл суть звонка Шольца Путину

А ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ понять мнение президента России Владимира Путина о начале переговоров об урегулировании украинского конфликта — это непосредственно обсудить этот вопрос с ним.

Тимур Хингеев
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