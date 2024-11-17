Депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в соцсети X подверг резкой критике действия канцлера Германии Олафа Шольца в контексте конфликта на Украине. Он заявил, что политик должен был обратиться к президенту России Владимиру Путину гораздо раньше, чтобы с помощью международного сообщества добиться прекращения огня. По мнению парламентария, на ранних этапах следовало бы также начать мирные переговоры.

Гизи отметил, что канцлер стал инициировать диалог с Москвой лишь теперь, когда возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под угрозу текущий баланс в международных отношениях. Шольц, по словам депутата, боится, что при республиканце могут быть предприняты шаги, которые окажутся на руку России и будут невыгодны Незалежной.

Депутат подчеркнул, что он всегда настоятельно призывал к более ранним дипломатическим инициативам, однако ни правительство, ни оппозиционные партии не поддержали его предложения. Он выразил обеспокоенность, что нынешний момент может быть уже слишком поздним для достижения мира, и что дальнейшие промедления могут усугубить ситуацию, приведя к более тяжелым последствиям для Украины и мировой стабильности.