Шольц назвал единственный способ узнать, что думает Путин о переговорах

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ понять мнение президента России Владимира Путина о начале переговоров об урегулировании украинского конфликта — это непосредственно обсудить этот вопрос с ним. Слова немецкого политика приводит газета Süddeutsche Zeitung.

На вопрос о том, почему Путин должен начинать переговоры, когда Москва укрепляет свои позиции, Шольц ответил, что обсуждать соображения российского лидера в этом контексте было бы бесполезно.