Шольц назвал единственный способ узнать, что думает Путин о переговорах
Шольц: Контакты с Путиным — это единственный способ узнать его позицию по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ понять мнение президента России Владимира Путина о начале переговоров об урегулировании украинского конфликта — это непосредственно обсудить этот вопрос с ним. Слова немецкого политика приводит газета Süddeutsche Zeitung.
На вопрос о том, почему Путин должен начинать переговоры, когда Москва укрепляет свои позиции, Шольц ответил, что обсуждать соображения российского лидера в этом контексте было бы бесполезно.
Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин впервые за два года поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор политиков привёл в ярость Владимира Зеленского. Тот назвал звонок Шольца Путину «ящиком Пандоры». Экс-комик распереживался, что и другие страны захотят связаться с российским лидером.
Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak