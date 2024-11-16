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16 ноября, 17:56

Шольц назвал единственный способ узнать, что думает Путин о переговорах

Шольц: Контакты с Путиным — это единственный способ узнать его позицию по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственный способ понять мнение президента России Владимира Путина о начале переговоров об урегулировании украинского конфликта — это непосредственно обсудить этот вопрос с ним. Слова немецкого политика приводит газета Süddeutsche Zeitung.

На вопрос о том, почему Путин должен начинать переговоры, когда Москва укрепляет свои позиции, Шольц ответил, что обсуждать соображения российского лидера в этом контексте было бы бесполезно.

«Нам придётся выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — сказал канцлер ФРГ.


Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин впервые за два года поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Беседа продлилась час, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор политиков привёл в ярость Владимира Зеленского. Тот назвал звонок Шольца Путину «ящиком Пандоры». Экс-комик распереживался, что и другие страны захотят связаться с российским лидером.

«Явная разморозка»: СМИ предрекли вал звонков Путину от европейских лидеров после беседы с Шольцем
«Явная разморозка»: СМИ предрекли вал звонков Путину от европейских лидеров после беседы с Шольцем
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Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Наталья Демьянова
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