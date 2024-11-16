«Явная разморозка»: СМИ предрекли вал звонков Путину от европейских лидеров после беседы с Шольцем

Главы европейских стран начнут звонить президенту России Владимиру Путину после его телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Таким мнением поделился обозреватель Федерико Рампини для газеты Corriere della Sera. По его словам, инициатива немецкой стороны продемонстрировала «первый международный эффект» после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Обозреватель не видит случайности в том, что именно Шольц взял инициативу по возобновлению связей с РФ. По словам Рампини, это «вызвало раздражение в Париже и Брюсселе» и напугало Варшаву, Ригу и Стокгольм. Автор материала объяснил это внутриполитическими трудностями канцлера Германии, а также экономическим кризисом в ФРГ связанным с потерей доступа к дешёвой российской энергии и сокращением экспорта в КНР. Рампини считает, что Франция и Италия могут стать следующими странами, которые пойдут на контакт с Россией.