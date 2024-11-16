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16 ноября, 14:03

«Политическое завещание»: Политолог раскрыл суть звонка Шольца Путину

Политолог Станкевич: Шольц хочет восстановить отношения Европы и России

Владимир Путин, Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier

Владимир Путин, Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier

Канцлеру Германии Олафу Шольцу недолго осталось возглавлять страну. Его правительство развалилось, поэтому в феврале ожидаются досрочные выборы, на которых партия власти потерпит поражение, заявил политолог Сергей Станкевич.

Однако на прощание Шольц решил оставить «политическое завещание», сделав что-то хорошее для Европы. Поэтому глава ФРГ созвонился с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул собеседник 360.ru.

«Перед тем как уходить, он хотел сделать что-то полезное для партии и страны, и это полезное он увидел в том, чтобы восстановить канал прямой коммуникации с Москвой и президентом Путиным», — отметил эксперт.

По его словам, на переговорах речь может пойти об урегулировании отношений между Россией и Европой, а также об окончании конфликта на Украине. Политолог уверен, что звонок Шольца Путину стал психологическим переломом для Европы.

В Кремле рассказали, как долго согласовывали разговор Путина и Шольца
В Кремле рассказали, как долго согласовывали разговор Путина и Шольца

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Владимир Путин впервые за два года поговорил с Олафом Шольцем. Примечательно, что беседа политиков привела в ярость Владимира Зеленского. Позже Дмитрий Песков отметил, что телефонный разговора лидеров РФ и ФРГ продолжался час.

Борис Эльфанд
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