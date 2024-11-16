«Политическое завещание»: Политолог раскрыл суть звонка Шольца Путину
Политолог Станкевич: Шольц хочет восстановить отношения Европы и России
Владимир Путин, Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier
Канцлеру Германии Олафу Шольцу недолго осталось возглавлять страну. Его правительство развалилось, поэтому в феврале ожидаются досрочные выборы, на которых партия власти потерпит поражение, заявил политолог Сергей Станкевич.
Однако на прощание Шольц решил оставить «политическое завещание», сделав что-то хорошее для Европы. Поэтому глава ФРГ созвонился с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул собеседник 360.ru.
«Перед тем как уходить, он хотел сделать что-то полезное для партии и страны, и это полезное он увидел в том, чтобы восстановить канал прямой коммуникации с Москвой и президентом Путиным», — отметил эксперт.
По его словам, на переговорах речь может пойти об урегулировании отношений между Россией и Европой, а также об окончании конфликта на Украине. Политолог уверен, что звонок Шольца Путину стал психологическим переломом для Европы.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Владимир Путин впервые за два года поговорил с Олафом Шольцем. Примечательно, что беседа политиков привела в ярость Владимира Зеленского. Позже Дмитрий Песков отметил, что телефонный разговора лидеров РФ и ФРГ продолжался час.