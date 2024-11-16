Канцлеру Германии Олафу Шольцу недолго осталось возглавлять страну. Его правительство развалилось, поэтому в феврале ожидаются досрочные выборы, на которых партия власти потерпит поражение, заявил политолог Сергей Станкевич.

Однако на прощание Шольц решил оставить «политическое завещание», сделав что-то хорошее для Европы. Поэтому глава ФРГ созвонился с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул собеседник 360.ru.

«Перед тем как уходить, он хотел сделать что-то полезное для партии и страны, и это полезное он увидел в том, чтобы восстановить канал прямой коммуникации с Москвой и президентом Путиным», — отметил эксперт.