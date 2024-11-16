В Кремле рассказали, как долго согласовывали разговор Путина и Шольца
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Шольца был согласован оперативно
Запрос германской стороны на телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным был согласован быстро. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Весьма оперативно», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, как долго согласовывали разговор Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Напомним, в последний раз лидеры созванивались в декабре 2022 года, а лично встречались — в феврале 2022 года. Несколько дней назад Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Этот разговор состоялся в пятницу, 15 ноября, что подтвердили в Кремле. Наиболее бурно на этот разговор отреагировал Владимир Зеленский. Выяснилось, что он умолял Шольца не звонить Путину. После глава киевского режима заявил, что звонком президенту РФ канцлер Германии «открыл ящик Пандоры».
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