Лавров оценил телефонный разговор Путина и Шольца

Глава МИД России Сергей Лавров дал оценку сегодняшнему разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он отметил, что в Кремле уже дали чёткую оценку ситуации.

«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», — сказал Лавров уж