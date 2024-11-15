Лавров оценил телефонный разговор Путина и Шольца
Лавров заявил, что в Кремле дали чёткую оценку разговору Путина и Шольца
Глава МИД России Сергей Лавров дал оценку сегодняшнему разговору между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он отметил, что в Кремле уже дали чёткую оценку ситуации.
«Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил», — сказал Лавров уж
Глава МИД уже ознакомился с сообщением офиса Шольца по итогам разговора с Путиным. Лавров заявил, что обещания поддерживать Украину со стороны стран НАТО звучат всегда и в любых контекстах. Однако украинскому народу такая поддержка не нужна, уверен министр.
Напомним, что последний разговор между российским лидером и канцлером состоялся в декабре 2022 года. Несколько дней назад Олаф Шольц заявил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. И этот разговор состоялся в пятницу, 15 ноября. На нем Шольц призвал Россию к переговорам с Украиной, заявили в Берлине. В Кремле же указали, что стороны откровенно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Путин напомнил немецкому канцлеру, что к текущему кризису привела многолетняя агрессия НАТО, целью которой было создание на Украине антироссийского плацдарма. При этом интересы России в области безопасности игнорировались, а права русскоязычных граждан попирались.
Life.ru