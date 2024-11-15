«Попытки сопоставить позиции»: Песков объяснил значимость звонка Шольца Путину
Песков заявил о важности инициативы ФРГ в телефонном разговоре Путина и Шольца
Первый с 2022 года разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина произошёл по инициативе немецкой стороны, и это важно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, происходят попытки сопоставить позиции.
Дмитрий Песков заявил, что Германия была инициатором телефонного разговора Шольца и Путина. Видео © Telegram / Зарубин
«Разговор состоялся по германской инициативе, и в этом его важность. Происходят попытки сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук, не может не вызывать удовлетворения. Обсуждения детальные, прежде всего, были по украинскому сюжету», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что не приходится говорить о совпадении мнений двух сторон по поводу украинской темы. По его словам, существуют достаточно глубокие разногласия. Однако сам факт разговора является позитивным, отметил официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее Кремль подтвердил, что у Владимира Путина и Олафа Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. Стороны откровенно и подробно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Помимо этого, политики обсудили отношения Москвы и Берлина, а также обострение конфликта на Ближнем Востоке. В разговоре с Путиным Шольц призвал к переговорам с Украиной. Также стало известно, что Владимир Зеленский умолял канцлера ФРГ не звонить президенту РФ.
Life.ru