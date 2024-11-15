«Попытки сопоставить позиции»: Песков объяснил значимость звонка Шольца Путину

Первый с 2022 года разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина произошёл по инициативе немецкой стороны, и это важно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, происходят попытки сопоставить позиции.

Дмитрий Песков заявил, что Германия была инициатором телефонного разговора Шольца и Путина. Видео © Telegram / Зарубин

«Разговор состоялся по германской инициативе, и в этом его важность. Происходят попытки сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук, не может не вызывать удовлетворения. Обсуждения детальные, прежде всего, были по украинскому сюжету», — сказал Песков.