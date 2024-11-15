Зеленский умолял Шольца не звонить Путину, узнали СМИ
Reuters: Зеленский уговаривал Шольца не созваниваться с Путиным
Владимир Зеленский был категорически против звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину и уговаривал его не делать этого. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Киеве.
По словам собеседника агентства, Шольц заранее проинформировал Зеленского, что планирует поговорить с Путиным. Однако бывший украинский комик заявил, что российский лидер якобы «не хочет настоящего мира, а хочет передышки». А звонок немецкого канцлера, по мнению Зеленского, лишь уменьшит «изоляцию» Путина. Тем не менее Шольц проигнорировал мольбу Зеленского и позвонил президенту РФ впервые за почти два года.
Ранее Кремль подтвердил, что у Путина и Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. Стороны откровенно и подробно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Помимо этого, Путин обсудил с Шольцем российско-немецкие отношения и обострение конфликта на Ближнем Востоке.
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