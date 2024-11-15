Зеленский умолял Шольца не звонить Путину, узнали СМИ

Владимир Зеленский был категорически против звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину и уговаривал его не делать этого. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Киеве.

По словам собеседника агентства, Шольц заранее проинформировал Зеленского, что планирует поговорить с Путиным. Однако бывший украинский комик заявил, что российский лидер якобы «не хочет настоящего мира, а хочет передышки». А звонок немецкого канцлера, по мнению Зеленского, лишь уменьшит «изоляцию» Путина. Тем не менее Шольц проигнорировал мольбу Зеленского и позвонил президенту РФ впервые за почти два года.

