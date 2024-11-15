«Готовился неделями»: В Германии раскрыли неожиданные подробности звонка Шольца Путину

Канцелярия Олафа Шольца несколько недель готовилась к разговору с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

«Канцелярия была занята приготовлениями к разговору с Путиным по телефону неделями», — указано в статье.