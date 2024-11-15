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15 ноября, 16:29

«Готовился неделями»: В Германии раскрыли неожиданные подробности звонка Шольца Путину

Spiegel: Канцелярия Шольца неделями готовилась к разговору с Владимиром Путиным

Олаф Шольц и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier

Олаф Шольц и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Sebastian Castelier

Канцелярия Олафа Шольца несколько недель готовилась к разговору с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

«Канцелярия была занята приготовлениями к разговору с Путиным по телефону неделями», — указано в статье.

Авторы материала дополнили, что действия канцелярии координировались при тесном взаимодействии с правительствами США, Великобритании и Франции и другими партнёрами из «Большой семёрки» (G7).

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Напомним, ранее Кремль подтвердил, что у Владимира Путина и Олафа Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. Стороны откровенно и подробно обменялись мнениями о ситуации на Украине. Помимо этого, политики обсудили отношения Москвы и Берлина, а также обострение конфликта на Ближнем Востоке. В разговоре с Путиным Шольц призвал к переговорам с Украиной, заявили в Берлине.

Дарья Нарыкова
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