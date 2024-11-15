«Плана нет»: СМИ сорвали покровы с мирной инициативы Трампа по Украине
Politico: Трамп не имеет детального плана окончания конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп часто обещает урегулировать украинский конфликт, однако на деле он не располагает детальным планом, а также не имеет команды, которая бы занималась данным вопросом. Об этом пишет газета Politico.
«Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах. Несмотря на сообщения некоторых СМИ, Трамп также пока не назначил команду для работы над мирной инициативой», — говорится в материале издания.
Ранее генералы НАТО высказали серьёзные опасения из-за перспективы немедленного налаживания мира между Россией и Украиной. Со слов главы эстонского Министерства обороны Ханно Певкура, быстрая реализация плана по установлению мира приведёт к тому, что у РФ окажется огромное количество опытных военных. Впоследствии РФ сможет организовать их отправку в «другие места».
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