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15 ноября, 09:57

«Плана нет»: СМИ сорвали покровы с мирной инициативы Трампа по Украине

Politico: Трамп не имеет детального плана окончания конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп часто обещает урегулировать украинский конфликт, однако на деле он не располагает детальным планом, а также не имеет команды, которая бы занималась данным вопросом. Об этом пишет газета Politico.

«Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах. Несмотря на сообщения некоторых СМИ, Трамп также пока не назначил команду для работы над мирной инициативой», — говорится в материале издания.

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Ранее генералы НАТО высказали серьёзные опасения из-за перспективы немедленного налаживания мира между Россией и Украиной. Со слов главы эстонского Министерства обороны Ханно Певкура, быстрая реализация плана по установлению мира приведёт к тому, что у РФ окажется огромное количество опытных военных. Впоследствии РФ сможет организовать их отправку в «другие места».

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Мария Любицкая
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