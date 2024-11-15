«Плана нет»: СМИ сорвали покровы с мирной инициативы Трампа по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп часто обещает урегулировать украинский конфликт, однако на деле он не располагает детальным планом, а также не имеет команды, которая бы занималась данным вопросом. Об этом пишет газета Politico.

«Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах. Несмотря на сообщения некоторых СМИ, Трамп также пока не назначил команду для работы над мирной инициативой», — говорится в материале издания.