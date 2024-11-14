Генералы НАТО испугались немедленного мира между Россией и Украиной
Newsweek: Европейские военные видят угрозу в перемирии России и Украины
Европа окажется в опасности, если Москва и Киев договорятся о прекращении огня. Такое мнение на пражской конференции Prague Defence Summit высказывали европейские военные в опросе американского журнала Newsweek.
Немедленное прекращение боевых действий и заморозка конфликта означает, что у России в распоряжении окажется огромное количество закалённых в бою солдат, которых страна сможет направить «в другие места» в будущем, считает глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.
«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы, либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — уверен глава МО Эстонии.
А вот глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что вместе с завершением украинского конфликта между Россией и западными союзниками разгорится новая гибридная война в «серой зоне». Однако альянс, по его словам, полностью к такому готов.
Немецкий офицер, который отвечает за командование сухопутными войсками НАТО в Прибалтике, заявил, что альянс видит, как Россия укрепляет западные границы. В Брюсселе заметили, что РФ разместила там пехоту и некоторые «другие средства».
«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — утверждает Зандарт.
Старший научный сотрудник IISS и отставной бригадный генерал армии Великобритании Бен Барри считает, что Москва держит ухо востро, ведь паузой может воспользоваться и Киев, чтобы перевооружиться и позже вступить в конфликт с новыми силами. Британский учёный полагает, что такой сценарий возможен, если Вашингтон заставит Украину пойти на перемирие.
В Польше также время от времени звучат призывы готовиться к войне с Россией. Глава польского Генштаба Кукула считает, что это будет нелегко, так как РФ способна развивать оборонный потенциал даже в условиях конфликта. Генсек НАТО Рютте, в свою очередь, верит, что увеличение поставок военной помощи Киеву поможет ВСУ стабилизировать фронт, а затем начать собственное наступление. Однако всё это вряд ли входит в планы избранного американского президента Трампа, который хочет завершить все войны, а Украину заставить отказаться от территорий в обмен на мир.
Stringer / Anadolu Agency via Getty Images