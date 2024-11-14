Генералы НАТО испугались немедленного мира между Россией и Украиной

Европа окажется в опасности, если Москва и Киев договорятся о прекращении огня. Такое мнение на пражской конференции Prague Defence Summit высказывали европейские военные в опросе американского журнала Newsweek.

Немедленное прекращение боевых действий и заморозка конфликта означает, что у России в распоряжении окажется огромное количество закалённых в бою солдат, которых страна сможет направить «в другие места» в будущем, считает глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы, либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — уверен глава МО Эстонии.

А вот глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что вместе с завершением украинского конфликта между Россией и западными союзниками разгорится новая гибридная война в «серой зоне». Однако альянс, по его словам, полностью к такому готов.

Немецкий офицер, который отвечает за командование сухопутными войсками НАТО в Прибалтике, заявил, что альянс видит, как Россия укрепляет западные границы. В Брюсселе заметили, что РФ разместила там пехоту и некоторые «другие средства».

«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — утверждает Зандарт.