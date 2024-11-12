Глава Генштаба Польши приказал готовиться к войне с Россией

Глава польского Генштаба Веслав Кукула назвал реальной угрозу войны с Россией. Чтобы устранить её, уверен начальник, необходимы подготовка и рост обороноспособности республики.

«Это реальная угроза. Разразится ли война в принципе и когда, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на страну, которая хорошо подготовлена к защите и общество которой будет сопротивляться, представляет собой огромный риск», — заявил Кукула газете Rzeczpospolita.

По мнению главы польского Генштаба, Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом, а также функционирующей промышленностью. Всё это позволяет РФ не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал. Поэтому подход Москвы к потенциальному противостоянию определят намерения, силы и возможности.

«Вектор силы значительно ослабили украинское сопротивление и международная солидарность. Но Россия последовательно его восстанавливает», — отметил Кукула.

Военный добавил, что возможности у РФ могут появиться, если США будут задействованы в конфликте в Тихом океане или если НАТО утратит свою сплочённость. Кукула также выразил опасения по поводу непредсказуемости России. Глава польского Генштаба уверен, что Польша должна сообщить о быстро развивающемся оборонном потенциале и продемонстрировать решимость защитить себя, чтобы отговорить РФ от агрессии.