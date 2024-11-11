На Украине надеятся на завершение конфликта Трампом, пишут СМИ

Победа Дональда Трампа на американских выборах президента может решить украинский конфликт в течение ближайших четырёх-пяти месяцев. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — говорится в публикации. По словам чиновника, важнейшими в этом плане будут предстоящие зимние месяцы.

Также источник выразил надежду, что боевые действия близятся к концу и переговоры обозначат стартовые позиции для мира.