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11 ноября, 14:18

На Украине надеятся на завершение конфликта Трампом, пишут СМИ

Reuters: Трамп может завершить украинский конфликт через пять месяцев

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Победа Дональда Трампа на американских выборах президента может решить украинский конфликт в течение ближайших четырёх-пяти месяцев. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны», — говорится в публикации. По словам чиновника, важнейшими в этом плане будут предстоящие зимние месяцы.

Также источник выразил надежду, что боевые действия близятся к концу и переговоры обозначат стартовые позиции для мира.

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Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый рабочий день на новом посту. Тем временем власти Польши начали разрабатывать небывалые планы, так как боятся что Трамп действительно сможет повлиять на украинский конфликт.

Николай Рюмин
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