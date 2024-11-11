«Хромая утка»: Кто может спутать карты Трампа по Украине

После победы на выборах президента США Дональд Трамп начал прощупывать почву по вопросу решения конфликта на Украине. Политтехнолог Павел Дубравский уверен, что администрация лидера республиканцев в ближайшее время озвучит несколько предложений по урегулированию ситуации.

Однако до появления официального сценария делать какие-либо прогнозы по дальнейшему развитию событий бессмысленно, полагает эксперт. По его словам, сейчас важны не заявления Трампа, а действия Джо Байдена, который может напоследок спутать все карты будущему главе государства.

«У ставшего «хромой уткой» всё равно остаются некие полномочия. Недавно выделенный транш показал, что Байден намерен идти до конца. Он сложит свои полномочия, но до этого вполне может выделить дополнительные деньги Украине или новые виды вооружений», — предположил собеседник 360.ru.

Если Байден пойдёт на эти шаги, то Трамп окажется в затруднительном положении, потому что это только затянет конфликт. Если же избранный президент США реально намерен урегулировать конфликт на Украине, то ему придётся публично заявить о неподдержке политики Байдена, заключил аналитик.