Байден может оставить Трампу ракетный карт-бланш для Киева, который трудно отменить, пишут СМИ
Telegraph: Макрон и Стармер надеются, что Байден ещё даст Киеву бить вглубь РФ
Власти Великобритании надеются, что лидер США Джо Байден до конца своего срока в январе позволит Киеву бить западным оружием вглубь России. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве королевства.
«Мы очень заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать время до 20 января вместо того, чтобы оставить всё на паузе до следующей администрации», — заявил агентству неназванный собеседник. Второй источник добавил, что в правительстве Великобритании ждут от Байдена ускорения решений по экономической помощи Киеву в ближайшие недели.
Газета добавила, что разрешение Киеву на удары по России будет обсуждаться на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с премьер-министром королевства Киром Стармером в Париже 11 ноября. Журналисты считают, что одобрение этих действий сейчас помешает деятельности избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации, и ему будет трудно пересмотреть решение.
Недавно помощник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что администрация Джо Байдена планирует использовать все средства, выделенные Конгрессом на поддержку Украины. До 20 января планируют влить в Киев шесть миллиардов долларов.
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