Байден может оставить Трампу ракетный карт-бланш для Киева, который трудно отменить, пишут СМИ

Власти Великобритании надеются, что лидер США Джо Байден до конца своего срока в январе позволит Киеву бить западным оружием вглубь России. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве королевства.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы эффективно использовать время до 20 января вместо того, чтобы оставить всё на паузе до следующей администрации», — заявил агентству неназванный собеседник. Второй источник добавил, что в правительстве Великобритании ждут от Байдена ускорения решений по экономической помощи Киеву в ближайшие недели.

Газета добавила, что разрешение Киеву на удары по России будет обсуждаться на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с премьер-министром королевства Киром Стармером в Париже 11 ноября. Журналисты считают, что одобрение этих действий сейчас помешает деятельности избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации, и ему будет трудно пересмотреть решение.