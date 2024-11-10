Вашингтон направит Украине $6 млрд до конца срока Байдена

Администрация президента США Джо Байдена планирует использовать все средства, выделенные Конгрессом на поддержку Украины, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBS. По его словам, американское правительство направит весь оставшийся объём ресурсов Украине до 20 января, когда состоится инаугурация нового лидера.

Салливан подчеркнул, что Байден обещал Владимиру Зеленскому во время его недавнего визита в Вашингтон, что США задействуют все оставшиеся $6 млрд, которые законодатели одобрили в качестве помощи Украине, вовремя и в полном объёме. Советник пояснил, что у действующего президента есть около 70 дней для того, чтобы убедить Конгресс и будущую администрацию в важности продолжения поддержки Киева.

На вопрос о том, планирует ли Байден запросить новые ассигнования для Украины после окончания своего срока, Салливан ответил, что не будет предлагать конкретные законопроекты, однако отметил, что президент настаивает на необходимости постоянной поддержки Украины.

«Байден будет доказывать, что <…> угроза Украине будет сохраняться независимо от того, что именно произойдёт на поле боя или за столом переговоров, и Соединённые Штаты не должны отказываться от своих обязательств ни перед Украиной, ни перед 50 странами как в Европе, так и в Азии, которые мы сплотили в защиту Украины», — пояснил он.