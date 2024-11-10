В США допустили, что Трамп «усадит» Украину за стол переговоров
WSJ: Дональд Трамп может усадить Киев за стол переговоров с Москвой
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Избранный президент США Дональд Трамп может «усадить» Украину за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Трампу, возможно, удастся усадить Украину, которая теряет позиции, за стол переговоров», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что Трамп пообещал принять ряд необходимых мер, которые направлены на улучшение ситуации в самих Штатах. Кроме того, политик намеревался положить конец конфликтам по всему миру, включая боевые действия на Украине.
А ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп заставит Украину отказаться от четверти земли. По словам бывшего командующего НАТО Джеймса Ставридиса, избранный президент США надавит на обе стороны конфликта, после чего начнутся переговоры.