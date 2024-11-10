В США допустили, что Трамп «усадит» Украину за стол переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп может «усадить» Украину за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Трампу, возможно, удастся усадить Украину, которая теряет позиции, за стол переговоров», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что Трамп пообещал принять ряд необходимых мер, которые направлены на улучшение ситуации в самих Штатах. Кроме того, политик намеревался положить конец конфликтам по всему миру, включая боевые действия на Украине.