Трамп заставит Украину отказаться от четверти земли, признал с тревогой экс-командующий НАТО

Под давлением избранного президента США Дональда Трампа Украина согласится на переговоры и потеряет большой кусок территории. С таким заявлением выступил бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN.

Он уверен, что Трамп надавит на обе стороны конфликта и начнутся переговоры. Завершится всё «корейским» сценарием и Киев потеряет 20% земли.

«Но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными», — сказал Ставридис.