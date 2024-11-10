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10 ноября, 10:52

Трамп заставит Украину отказаться от четверти земли, признал с тревогой экс-командующий НАТО

Экс-командующий НАТО Ставридис: Украина в итоге потеряет 20% территории

Под давлением избранного президента США Дональда Трампа Украина согласится на переговоры и потеряет большой кусок территории. С таким заявлением выступил бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN.

Он уверен, что Трамп надавит на обе стороны конфликта и начнутся переговоры. Завершится всё «корейским» сценарием и Киев потеряет 20% земли.

«Но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными», — сказал Ставридис.

Европа начинает видеть проигрыш Украины в конфликте, заявил Боуз
Европа начинает видеть проигрыш Украины в конфликте, заявил Боуз

Недавно американский миллиардер Дэвид Сакс назвал глупцами тех, кто считает, что конфликт на Украине демонстрирует борьбу за демократию. Он уверен, что Запад как раз борется с народом из ДНР, пожелавшим присоединиться к РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Stoliarenko

Николай Рюмин
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