Трамп заставит Украину отказаться от четверти земли, признал с тревогой экс-командующий НАТО
Экс-командующий НАТО Ставридис: Украина в итоге потеряет 20% территории
Под давлением избранного президента США Дональда Трампа Украина согласится на переговоры и потеряет большой кусок территории. С таким заявлением выступил бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис в эфире CNN.
Он уверен, что Трамп надавит на обе стороны конфликта и начнутся переговоры. Завершится всё «корейским» сценарием и Киев потеряет 20% земли.
«Но остальная Украина, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они остаются демократическими, свободными», — сказал Ставридис.
Недавно американский миллиардер Дэвид Сакс назвал глупцами тех, кто считает, что конфликт на Украине демонстрирует борьбу за демократию. Он уверен, что Запад как раз борется с народом из ДНР, пожелавшим присоединиться к РФ.
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