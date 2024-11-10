Данной публикацией он прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который отметил «шок в глазах» Зеленского во время встречи в Будапеште после появления новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он предположил, что реакция главы киевского режима могла быть вызвана страхом перед возможным проигрышем в конфликте.