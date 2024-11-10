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10 ноября, 08:54

Европа начинает видеть проигрыш Украины в конфликте, заявил Боуз

Боуз: Слова Фицо о шоке Зеленского говорят, что Европа начинает прозревать

ЕС начал осознавать, что Украина находится в проигрышном положении в развернувшемся конфликте. Данное заявление опубликовал в своём блоге ирландский журналист Чей Боуз.

Данной публикацией он прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который отметил «шок в глазах» Зеленского во время встречи в Будапеште после появления новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он предположил, что реакция главы киевского режима могла быть вызвана страхом перед возможным проигрышем в конфликте.

«Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает», — написал Боуз.

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Недавно профессор Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что американская общественность утратит интерес к поддержке Украины, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся о нейтральном статусе и разделе её территорий.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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