Европа начинает видеть проигрыш Украины в конфликте, заявил Боуз
Боуз: Слова Фицо о шоке Зеленского говорят, что Европа начинает прозревать
ЕС начал осознавать, что Украина находится в проигрышном положении в развернувшемся конфликте. Данное заявление опубликовал в своём блоге ирландский журналист Чей Боуз.
Данной публикацией он прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который отметил «шок в глазах» Зеленского во время встречи в Будапеште после появления новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он предположил, что реакция главы киевского режима могла быть вызвана страхом перед возможным проигрышем в конфликте.
«Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает», — написал Боуз.
Недавно профессор Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что американская общественность утратит интерес к поддержке Украины, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся о нейтральном статусе и разделе её территорий.
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