«Спешная зачистка»: Киевский режим начал опасаться проверок расходов от Трампа
Рогов: В окружении Зеленского начали ликвидацию документов по военным расходам
Окружение Владимира Зеленского начало поспешно ликвидировать документацию о военных расходах и выделенных средствах партнёров. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег. Причём делают это вместе с натовскими и американскими чиновниками», — сказал Рогов.
Он добавил, что уничтожение документов призвано скрыть махинации и доказательства кражи денег, так как новоизбранный президент США Дональд Трамп может инициировать проверки всех поставок.
Недавно профессор Гарвардского университета Стивен Уолт предположил, что американская общественность утратит интерес к поддержке Украины, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорятся о нейтральном статусе и разделе её территорий. В таком случае поддержка Киева рухнет на плечи Европы.
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