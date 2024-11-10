Окружение Владимира Зеленского начало поспешно ликвидировать документацию о военных расходах и выделенных средствах партнёров. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег. Причём делают это вместе с натовскими и американскими чиновниками», — сказал Рогов.

Он добавил, что уничтожение документов призвано скрыть махинации и доказательства кражи денег, так как новоизбранный президент США Дональд Трамп может инициировать проверки всех поставок.