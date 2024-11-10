Штаб Трампа отрёкся от заявления его советника по поводу Украины

В переходной администрации Дональда Трампа заявили, что высказывания Брайана Ланцы относительно мирного плана для Украины не отражают официальную позицию избранного президента. Об этом пишет агентство Reuters.

Ланца, работавший консультантом в предвыборной кампании Трампа в 2024 году, ранее заявил, что США нацелены на установление мира в Украине, а не на возвращение территорий, включая Крым. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский должен представить «реалистичное видение мира» и призвал начать «честный диалог».

В ответ на эти высказывания представители вашингтонской администрации опровергли утверждения, что Ланца говорил от имени президента. Они уточнили, что советник не работает в штабе Трампа и не представляет его позицию.