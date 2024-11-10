Штаб Трампа отрёкся от заявления его советника по поводу Украины
Reuters: Штаб Трампа заявил, что Ланца не представляет его позицию по Украине
В переходной администрации Дональда Трампа заявили, что высказывания Брайана Ланцы относительно мирного плана для Украины не отражают официальную позицию избранного президента. Об этом пишет агентство Reuters.
Ланца, работавший консультантом в предвыборной кампании Трампа в 2024 году, ранее заявил, что США нацелены на установление мира в Украине, а не на возвращение территорий, включая Крым. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский должен представить «реалистичное видение мира» и призвал начать «честный диалог».
В ответ на эти высказывания представители вашингтонской администрации опровергли утверждения, что Ланца говорил от имени президента. Они уточнили, что советник не работает в штабе Трампа и не представляет его позицию.
На данный момент переходная администрация Трампа занимается подбором кадров и разработкой политических инициатив для второго срока президента. Сам избранный лидер ранее заявлял, что может предложить решение конфликта «в течение дня», но не уточнил, каким образом это будет осуществлено.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о подготовке к возможной встрече Дональда Трампа и Зеленского. Во время проведения выборов, западные политики опасались, что в случае победы Трампа, США прекратят поддержку Украины. Дональда Трампа также поспешно исключили из базы украинского сайта «Миротворец», где находятся «враги Украины».
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