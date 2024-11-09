Глава МИД Украины Сибига заявил о подготовке к встрече Трампа и Зеленского
Зеленский и Трамп во время сентябрьской встречи в Штатах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о подготовке к встрече недавно избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам украинского дипломата, между политиками после их телефонного разговора уже наладился «диалог».
«Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. И, как я уже сообщал, было договорено, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации такой встречи», — сказал Сибига в ходе пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве
При этом глава МИД Украины не уточнил, запланирована встреча до или после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.
Напомним, Зеленский в последний раз встречался с Трампом на этапе предвыборной кампании в США, 27 сентября, во время своего визита в Штаты. Их переговоры продолжались около часа, в результате чего американский политик даже пообещал своему собеседнику посетить Незалежную. Несмотря на поддержку демократов, Зеленский был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах. 7 ноября стороны провели телефонный разговор, в ходе которого напуганный Зеленский взял с собеседника «клятву»