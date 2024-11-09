Глава МИД Украины Сибига заявил о подготовке к встрече Трампа и Зеленского

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о подготовке к встрече недавно избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам украинского дипломата, между политиками после их телефонного разговора уже наладился «диалог».

«Обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. И, как я уже сообщал, было договорено, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации такой встречи», — сказал Сибига в ходе пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве