Как разделят Украину после победы Трампа, западные СМИ напоминают про ядерный шантаж Киева, 10 ноября Сюрпризы от администрации Байдена, ломка киевского режима и ожидание территориальных «уступок» в пользу России — новости Украины в материале Life.ru 9 ноября, 21:07 Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Zuma

На Западе после победы Трампа вспомнили про ядерный шантаж Киева

Главным событием прошедшей недели стала победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, которая серьёзно повлияла на расклад сил в мире. При этом команда 47-го президента ещё не сформирована, а значит, говорить о преждевременном окончании военного конфликта между Россией и Украиной, который обещал немедленно прекратить Трамп, преждевременно. Но сигналы есть. Даже в НАТО признали, что Киев проигрывает Москве. При этом некоторые западные СМИ начали публиковать вбросы о ядерном шантаже Украины.

Автор Foreign Policy Кэйси Мишель прямым текстом пишет, что «Украина теперь стоит перед ядерным решением». Давая понять, что раз при новой администрации Трампа правительство Украины не может надеяться на получение помощи или содействия в создании ядерного оружия, то украинцы будут вынуждены в ближайшие недели и месяцы «рассматривать потенциально ядерное решение, на которое ранее лишь намекали». Напомним, речь идёт о заявлении главы киевского режима Зеленского об ультиматуме Западу.

«Либо у Украины будет ядерное оружие — и это для нас защита, либо мы должны быть в каком-то альянсе. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе ещё в октябре. И теперь, вероятно, администрация Байдена готовит сюрпризы напоследок.

Владимир Зеленский на саммите НАТО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Как разделят Украину

Стоит отметить, что в Европе признают, что Россия не питает иллюзий по поводу Трампа. Neue Zürcher Zeitung делает вывод, комментируя события последних дней и поздравления Путиным американского президента в ходе выступления на «Валдае», что в Москве понимают — победа республиканца не означает, что «сделка» по Украине окажется лёгкой. Главный сигнал — «готовность Путина обсуждать с Трампом украинское урегулирование — не означает изменения целей СВО», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Понятно, что после курской авантюры ВСУ, к которой командование хунты до сих пор стягивает резервы, Армии России придётся создавать буферную зону, про которую упоминал президент ещё летом, а где она закончится — у границ Днепра, Киева или Львова, — большая тема.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Развернувшаяся в изданиях картинка противоборства вбросов относительно судьбы Украины и ответных реплик Зеленского выглядит как настоящая ломка киевского режима. Тот же Foreign Policy сообщает, что Трамп может сдержать обещание завершить военный конфликт на Украине.

По информации FP, достигнутое соглашение окажется крайне невыгодным для Украины. «Территориальный вопрос будет решён фактами на местах, недавние завоевания России говорят о том, что для Киева сделка окажется жёстче, чем год назад».

В ответ Зеленский уже на страницах Financial Times отвергает требования Запада пойти на «уступки» России. Но площадок для таких заявлений у главы киевского режима всё меньше: либеральные СМИ поразились отключению трансляции выступления Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Шулерские ставки Зеленского на российские активы

На том же саммите Европейского политического сообщества Зеленский назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами» и фактически потребовал передать их киевскому режиму поскорее.

«Что сделаете, если Трамп не будет поддерживать Украину?» — пересказывал с трибуны Зеленский и сам же давал ответ: «А можно нам взять 300 млрд долларов, принадлежащих нам, и купить на эти деньги во всех странах мира оружие?» Закончил он словами: «Можно не смотреть только на Америку, а быть сильной Европой, принимать сильные решения».

Напомним, что в G7 решили не размораживать активы России даже по завершении СВО. А накануне выборов в США Европарламент поддержал выдачу ещё одного кредита киевскому режиму за счёт замороженных активов России на 35 млрд евро. Но с учётом новых реалий, о которых ясно намекнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого прозвали эмиссаром Трампа, «помощь Украине в размере 50 млрд евро — теперь «открытый вопрос».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украинцы массово бегут из своей страны

Пока на Банковой делят шкуру неубитого медведя, реальная ситуация на подконтрольных Киеву территориях всё тревожнее. Нацбанк Украины ожидает, что по итогам этого года с Украины выедут 500 тысяч человек. При этом возвращения тех, кто уехал раньше, там не ожидают.

А премьер-министр страны Денис Шмыгаль на днях и вовсе разоткровенничался: киевский режим, и правда, придерживается принципа «воюй или работай». 98% получателей заочных повесток о мобилизации — это украинцы, которые не работают официально и не платят налоги.