Как США выйдут из войны на Украине, почему ЕС покажет Киеву кукиш, хватит ли денег у США на Армению, 9 ноября Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему при Трампе не останется никого, кто сможет продвигать проект «Ще не вмерла», — в обзоре новостей за неделю с 2-го по 9 ноября. 8 ноября, 21:15 Предварительная победа Трампа на выборах в США наделала переполох в международной политике. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / grAI, akatz

Кто стоит за «мирным планом» Трампа

Самой важной новостью уходящей недели была, без сомнения, победа Дональда Трампа на выборах в США. Понятно, что мы будем гнуть свою линию независимо от того, кого бы там ни выбрали, но его новая победа позволила нам насладиться перепуганными рожами евробюрократов и главшулера киевского режима Зеленского с его ближайшим окружением.

Больше всего мне понравилась версия коллеги Данилова, что команде Трампа каким-то образом удалось заблокировать технологию «голосования мертвецов», благодаря которой Байден победил в прошлый раз. Это оказалось полной неожиданностью для демократов — и без мёртвых душ победить они не смогли.

Что касается вбросов про «мирный план Трампа», запущенных через сайт WSJ, то их уже давно и часто ловили на фейках. Олигарх Руперт Мёрдок, который владеет изданием, был очень недоволен выбором Джея Вэнса в качестве кандидатуры вице-президента и пытается играть в какие-то свои игры.

На самом деле ни Трамп, ни Вэнс ничего подобного не озвучивали, а многое из того, что они реально озвучивали, этому «плану» прямо противоречит. Скорее тут стоит ориентироваться на свежие слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является эмиссаром Трампа в Европе, что «Европа не будет финансировать проигранную войну, если Трамп решит не поддерживать Украину» (то есть прямой намёк, что Трамп так и решит). Позже Орбан прямым текстом добавил, что «США выйдут из войны на Украине после инаугурации Трампа». И лично я верю этим заявлениям Орбана больше, чем фейкомётам из WSJ.

Никто не профинансирует Украину от слова совсем

Режим Зеленского боится, что Трамп перестанет финансировать Украину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Visuals6x

Соответственно, на вопрос, как ЕС будет финансировать Украину без США, есть простой ответ — никак. Объявленный «уже согласованным» кредит Украине в 35–50 миллиардов долларов на самом деле не содержит конкретики — ни механизмов выдачи этого кредита, ни кто будет выделять для этого деньги, ни кто будет страховать, ни чем он будет обеспечен, то есть нет ответов на все самые главные вопросы.

И как уже заявил всё тот же Орбан, «теперь, после победы Трампа, этот вопрос снова становится открытым». Как я понимаю, новая американская администрация не будет давить на Брюссель, чтобы тот искал деньги — это была идея демократов из группы Салливана, а трампистам продолжать такую политику нет никакого резона.

Армянский вопрос и обещание «каждый раз»

«Ястребы» Салливана напоследок пытаются стимулировать различные русофобские инициативы, например деятельность грантоедских «гражданских инициатив» в Армении, направленных на ухудшение отношений между двумя странами. Но опять же, все эти инициативы могут остаться без финансирования уже в следующем году, а, как известно, без печенек не майданится и без грантов не русофобится.

США увеличивают работу своих НКО в Армении. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kacper Kawecki

Ещё Салливан в очередной (уже пятый!) раз пообещал режиму Зеленского те же шесть миллиардов долларов помощи, которые они в первый раз обещали выделить ещё в декабре прошлого года. Потом они обещали их весной, летом, в начале осени — и вот в пятый раз. Если бы каждый раз, когда Украине что-то обещают, мне давали по тысяче рублей — я уже был бы богатым человеком.

На этом, собственно, недолгая политическая карьера Салливана заканчивается — и он уходит в утиль. Вслед за Нуланд, Коэном и Аппельбаум. И в США при власти не остаётся никого, кто последние одиннадцать лет продвигал проект «Украина».

А оставшись без внешней подпитки со стороны США и ЕС, проект «Ще не вмерла» будет закрыт ввиду нежизнеспособности. Всем спасибо, все пройдите в клетку трибунала — вас предупреждали. Кто не сделал выводов из печальной судьбы всех предыдущих «союзников» США, начиная с убитого президента Вьетнама Нго Зьема и заканчивая ликвидированным американцами террористом Усамой бен Ладеном, — это их личные проблемы.

США всегда тебя кинут, сынок. В общем, исходя из вышесказанного, третьей мировой опять не будет. Будут новые прокси-войны, но уже больше между США и Китаем. Будет дальнейший упадок Европы (тех её частей, которые не проявляли самостоятельности всё это время и шли в фарватере русофобской политики). А Украину делить не будем, всю себе заберём (может, кроме пяти районов компактного проживания венгров). Никто за Украину мировую войну развязывать не будет, на это Зеленский зря надеялся. Но он и 300 миллиардов наших денег хочет — что взять с наркомана.

Авторы Александр Роджерс