Где готовят удар по России, роль Китая в подрыве поставок ВСУ, секретный план отказа ЕС от Зеленского, 4 ноября Военный эксперт Александр Степанов — о том, как Россия обнулит оборонку ЕС на Украине, чем КНДР напугала США и Японию, почему Трамп включит для Зеленского режим «вспомнить всё», — в обзоре новостей за неделю с 28 октября по 4 ноября. 3 ноября, 21:07 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Россия – КНДР и «неядерное сдерживание» для Киева

Медийная истерия в западном сегменте СМИ на этой неделе в основном была обусловлена растиражированной информацией о якобы ордах северокорейского спецназа в Курской области и, шире, по всей ЛБС. Попытка натовцев сдержать наше стратегическое сотрудничество как с КНДР, так и с Ираном повторяется из раза в раз. Однако, когда взаимодействие России с союзниками набирает реальные очертания содержательного военно-технического характера, Госдепартамент и его меньшие копии в лице европейских внешнеполитических подстилок обильно фейкометят на тему мнимых для них угроз.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, угрожая Пхеньяну, заявила, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участвующих на стороне России в СВО.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото © Life.ru

В качестве ответа на этот выпад 31 октября Ким Чен Ын в свойственной манере принял личное участие в испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты. А она непростая. Судя по данным японской стороны, полёт длился более 85 минут, его дальность составила 1 тыс. км, а высота — рекордные 7 тыс. км. Ракета упала в море примерно в 300 км от острова Окусири (расположен в 20 км от юго-западного побережья Хоккайдо), за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Характеристика полёта может указывать на то, что новая ракета является очередной модернизацией ракеты «Хвасон-17» — самой дальнобойной МБР из северокорейского стратегического арсенала, радиус применения которой составляет порядка 15 000 км, покрывая большую часть Северной Америки и не только.

Военный эксперт Александр Степанов. Фото © russiancouncil.ru

С учётом того, что испытания прошли за несколько дней до выборов президента США, данный жест — однозначный и недвусмысленный месседж Вашингтону с намёком на гарантированный потенциал ответного удара Пхеньяна с неприемлемым для США ущербом в случае агрессии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 28 октября назвал мнимое участие Пхеньяна в конфликте «значительной эскалацией», забывая, вероятно, о поступательном приближении военной инфраструктуры альянса к российским границам на протяжении последних 30 лет, а также прямой поддержке не являющейся участницей блока Украины, в том числе предоставлении дальнобойных высокоточных ракет.

Не стоит сбрасывать со счетов возможность применения подобных дальнобойных северокорейских комплексов и на другом, например европейском, направлении. Поскольку со стороны Запада уже прозвучали предложения отправить южнокорейское оружие на Украину. И тут уже Киеву стоит всерьёз задуматься, спасёт ли их, например, недавно озвученный министром обороны Франции Лекорню пакет «сил неядерного сдерживания» в случае прилёта МБР «Хвасон-17» в качестве ответа на агрессивные действия.

Во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». Фото © ТАСС / AP

Макет по уничтожению НАТО ЯО

Одновременно с этим и наша страна продолжает оттачивать мастерство по пока виртуальному завершению физического существования НАТО. В частности, министр обороны Андрей Белоусов заявил на неделе об отработке задач по нанесению ядерного удара. К тренировке привлекается ракетная подводная лодка стратегического назначения, подвижный ракетный комплекс наземного базирования «Ярс», а также стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Очевидно, что на актуальном разгоняемом Западом витке эскалации «ядерный порох» необходимо держать сухим.

Как оружейники прогнут канцлера ФРГ

Вместе с тем евроатлантические транснационалы от оборонки раскручивают свои грязные бизнес-схематозы на войне. В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца и его окружения, политические круги в Берлине поддерживают передачу Украине дальнобойного оружия. Так заявила на днях глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман на брифинге в Киеве.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Данная фрау выступает прямым лоббистом немецкой компании MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics AB — разработчиков дальнобойной крылатой ракеты «Таурус», продавить поставки которой пока не получается. Но, вероятно, «обиженная ливерная колбаса», как Шольца некогда назвал украинский экс-посол в Берлине Мельник, скоро поддастся уговорам оборонного лобби.

Вместе с тем продолжается активная зачистка европейских складов от старого советского и натовского вооружения. Под предлогом помощи ВСУ формируются новые точки входа для американского ВПК, условия для многомиллиардных контрактов.

Так, министры обороны Хорватии и Германии Иван Анушич и Борис Писториус соответственно подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard.

1 млрд долларов «Рейнметаллу» на распил

Вместе с тем неутомимый герр Паппергер — новый общеевропейский оружейный барон, глава немецкого оборонного концерна «Рейнметалл» (активами владеют американские транснациональные фонды) — не моргнув глазом заявил на неделе о запуске первого полноценного завода на территории украинского квазигосударства.

Схема простая. Немецкий Остап Бендер в лице Паппергера разработал свой 101 способ «относительно честного» отъёма денег у европейских налогоплательщиков. По самым скромным подсчётам, локализация производственной линии по сборке (о создании с нуля и речи не идёт) продукции «Рейнметалла» стоит порядка 200 млн евро за одно предприятие. Их обещано создать аж целых четыре (!).

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Фото © ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Берём издержки, страховки, логистику — получается порядка 1 млрд евро только под этот проект. Останется он, вероятно, на бумаге, так как с учётом реальной обстановки и всех рассчитываемых рисков никто реально никаких заводов строить не собирается.

Дело будет выглядеть примерно так. Создадут пару ангаров в удалённых от фронта западных областях Украины, туда для медийной отчётности загонят с десяток новых БМП «Рысь» (Lynx), которые под камеры прессы оборудуют произведённой Укроборонпромом динамической защитой и навесами от FPV-дронов, собранными из хуторских заборов. А гиперзвуковой «Кинжал» окончательно обнулит надежды киевского режима на ренессанс национальной оборонки с немецко-фашистским душком.

Вместе с тем при таком раскладе страховые компании, обслуживающие «Рейнметалл», получат свои многомиллионные выплаты, руководство корпорации закроет очередной неудачный зарубежный проект, освоив миллиард. Конечно, это всего лишь версия. Но что-то подсказывает, что Паппергер намерен действовать по схожему сюжету, беря под контроль освоение европейского фонда помощи Украине.

Роль Китая в блокировании военной помощи ВСУ

Вместе с тем ручеёк реальной военной поддержки истощающимся ВСУ постепенно пересыхает. Вашингтон в ажиотаже предвыборной борьбы фактически забыл о своей восточноевропейской погремушке, да она почти окончательно сломалась.

Со своей стороны Китай включился в процесс нарушения цепочек американских поставок в интересах ВСУ. На днях, по данным FT, Пекин заблокировал продажи аккумуляторов американской компании, производящей беспилотники для Украины. Это очень хороший и говорящий сигнал. Это похоже на признаки перехвата инициативы КНР в развязанной США торговой войне. А ведь речь может идти и о перспективном блокировании Тайваня со всеми вытекающими для американской полупроводниковой промышленности и электроники. Чипы не менее востребованы в их ВПК. Эти шаги, с учётом всех прогнозируемых рисков, дополнительно ставят под вопрос целесообразность продолжения поставок американцами комплектующих для украинских предприятий, специализирующихся на сборке дронов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево). Фото © Life.ru

Республиканцы включат для Зеленского режим «вспомнить всё»

Пентагон сталкивается с отдельными трудностями в устойчивом обеспечении собственной артиллерии боеприпасами. Так, по заявлениям официального представителя, Министерство обороны США обнаружило проблемы обслуживания и увеличения производства запасов боеприпасов, что угрожает боеготовности самого Вашингтона. Не говоря о подпитке ВСУ.

Плюс недавние пустые визиты Зеленского в США и европейские столицы, вопреки ожиданиям Киева, не принесли ему новых поставок оружия или значительных финансовых вложений. Наоборот, он умудрился вмешаться в сложные электоральные баталии, окончательно рассориться с республиканцами, которые в случае смены администрации, возможно, включат механизм «вспомнить всё». Однако в случае прихода к власти Трампа если эскалация где-то и притушится, то для накопления нового ресурса, перегруппировки и нанесения при возможности очередного удара российским интересам.

Европейцы хотят отвязаться от Киева

Европейцы, на чьи продавленные от энергетического кризиса и набирающей рост деиндустриализации плечи Вашингтон переложил львиную долю ответственности за поддержание киевских портков, демонстрируют нестабильность психики на фоне глубокой депрессии.

Бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии Харри ван Боммел на днях причитал, дескать, если Дональд Трамп станет новым президентом США и решит прекратить военную помощь Украине, Европа не сможет восполнить пробел, а Киев потеряет как минимум три четверти от этой помощи.

Поддерживает данную линию источник американского журнала Economist фразой: «Нам больше нечего им дать», намекая, что Соединённые Штаты больше не смогут оказывать Украине военную помощь в том же объёме, что и раньше, так как для этого им придётся принять на себя серьёзные риски.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, подготовивший доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам, предложил странам ЕС готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США и предусматривать для этого соответствующее финансирование.

Британская BBC пишет, что в 2025 году Запад может существенно сократить объёмы помощи Украине из-за нестабильности в Европе. Не остался в стороне бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны Роберт Гейтс, который на недавнем выступлении однозначно заявил: «США вне зависимости от того, кто станет президентом, сократят оказание Украине военной помощи».

Секретный план Зеленского

Не теряя надежды удержаться на плаву, администрация Зеленского разработала очередной «гениальный» план. Теперь он не имеет громкого названия и состоит всего из трёх «сверхсекретных» пунктов, демонстрация и обсуждение которых намечены на втором, опять никому не интересном в предлагаемом формате, саммите мира.

Просроченный глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Kevin Dietsch

Суть плана теперь — «заморозка конфликта». Видимо, речь о паузе для перевооружения, перегруппировки и наращивания мобпотенциала. Плюс максимальная деаффилиация США и предоставление европейцам возможности самостоятельно завершить своё существование на континенте. Однако наиболее здоровые европейские силы готовят свой план отказа от Зеленского и держат его в секрете. Свидетельствует об этом не только риторика ряда политиков, но и реальное подмораживание проектов и сокращение финансирования украинских беженцев.

Этот геополитический фарш уже не провернуть назад. Ставки сделаны — ставок больше нет. По крайней мере наши парни на фронте нацелены на решение задач СВО «до талого», чем в настоящее время они и занимаются со всей эффективностью, обеспечивая гарантированную защиту нашего суверенитета.

Откуда готовят удар по России

Вместе с тем младонатовцы оскалили свои неокрепшие молочные зубки. Так, на днях Правительство Швеции выделило Киеву дополнительные 63 млн евро на военную помощь. 20 млн евро пойдут на поддержку оборонной промышленности (примерно столько стоят две немецкие «Рыси»). Вообще, шведы всё сильнее раскачивают русофобские настроения внутри страны. А двусторонний военный договор с Соединёнными Штатами обязал Стокгольм передать под контроль Пентагона ещё 17 баз в Балтийском регионе.

Здание Пентагона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Финны также всё не могут угомониться от постоянных учений НАТО под эгидой США, уже системно проводимых на некогда нейтральной территории Суоми. Местный Дед Мороз — Йоулупукки — очевидно, рассматривает варианты переезда в Мурманскую область по причине избрания его Лапландии для перспективных не затихающих канонад в рамках крупнейших в истории артиллерийских учений НАТО «Молниеносный удар – 24». Запланированы они на 4–28 ноября с привлечением более 3600 военнослужащих, самоходных артиллерийских установок и РСЗО.

Основная задача — улучшить взаимодействие Финляндии с союзниками по НАТО в области совместной огневой поддержки. Важны учения и для американской стороны: Пентагон формирует среди скандинавских и прибалтийских союзников единый ударный контур, в том числе за счёт интеграции новых систем дальнобойной артиллерии и РСЗО.

Cистема «Хаймарс». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Всё это довольно сложные системы, требующие единых стандартов и цифровых платформ управления. Помимо отработки непосредственных задач артиллеристами значение имеет тестирование логистики и доставки артиллерийских и ракетных систем на территорию Финляндии союзниками по НАТО, после чего, вероятно, значительная часть из поставленных систем будет развёрнута вблизи российских границ на постоянной основе.

Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развёртывание военной инфраструктуры с комплексной проработкой всех компонентов, в том числе — наступательных систем и оружия первого удара, который может произойти уже в ближайшие годы.

Авторы Александр Степанов