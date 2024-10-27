Какой будет гражданская война в США, КНДР и Путин, успехи Армии России в Донбассе, 27 октября Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что скрывается за обвинениями Южной Кореи в отношении КНДР в помощи России, как наши солдаты формируют многополярный мир, и о нападках МУС на Монголию — в обзоре новостей за неделю с 20 по 27 октября. 26 октября, 21:07 Встреча Президента России Владимира Путина и президента Монголии Хурэлсуха в Улан-Баторе. Обложка © Getty Images / Anadolu

Россия расчленяет ВСУ по всему фронту

Главным событием наряду с саммитом БРИКС в Казани можно назвать продвижение Армии России на фронтах СВО. Сейчас многополярный мир формируется не столько отечественными дипломатами, сколько российским солдатом на полях бывшей УССР. Чем больше и быстрее будет освобождено новых территорий, тем быстрее многополярный мир наступит.

Только за последнюю неделю российские войска значительно продвинулись в штурмовых действиях в Селидове, Торецке и Горняке. Как отмечают даже западные эксперты, успехи ВС РФ значительно возросли. Российские войска банально раздёргивают украинские резервы по всему фронту. Наступают в одном месте, Киев перебрасывает туда пополнения (которые едут под присмотром российских ФАБов и дронов), и тут же наступление начинается там, откуда украинские подкрепления забрали. При этом сами города обычно не штурмуют в лоб — их обжимают подковой, контролируя все пути снабжения и в итоге истощая гарнизон. Истощая как в военном плане (банально фабируя), так и в психологическом.

Проблема киевского режима в том, что их собственные действия, которые можно обозначить как тришкин кафтан, расползающийся с ужасающей для ВСУ скоростью по всему фронту, уже не остановить. У Украины нет достаточного количества резервов, а те, что остались и вновь сформированы, — крайне низкого качества. Глава киевского режима бросает дефицитные резервы на удержание позиций в Курской области и отказывается выводить почти окружённые бригады из городов потому, что он совершает международное турне и «перед партнёрами стыдно», отправляя под нож элитные бригады, вроде 72-й в Угледаре.

МУС пишет в Спортлото

Не имея возможности наказать Россию за освобождение Донбасса, западные эксперты и политики решили отыграться на Монголии. Так называемый Международный уголовный суд (шарашкина конторка, юрисдикцию которой не признают ни Россия, ни США) отправил тем, кто эту юрисдикцию признаёт, жалобу на монгольское руководство. Мол, оно посмело в сентябре принять у себя российского президента Владимира Путина, на которого МУС выписал ордер на арест (за то, что российский лидер якобы ест похищает украинских детей).

Здание Международного уголовного суда в Гааге. Фото © Shutterstock / FOTODOM / oliverdelahaye

«Государства-участники и те, кто признаёт юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых распространяются ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства», — говорится в заявлении суда. А монголы тогда, выражаясь словами заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, «послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении».

Казалось бы, в этой ситуации чиновникам МУС нужно монголов понять и простить. Ну и как минимум не позориться через всякие открытия дел и угрозы наказаний — тем более что у МУС нет никаких инструментов для этого наказания. Однако суд не хочет открывать ящик Пандоры. Если закрыть глаза на то, что Монголия, имевшая несчастье раньше признать юрисдикцию МУС, будет демонстративно игнорировать его решение, то так же будут поступать и другие страны. Те, которые не хотят подстраивать свою внешнюю политику под решения прозападной шарашкиной конторы, которую Америка даже не признала (и которую жёстко ставила на место, когда почувствовавшие себя джигитами прокуроры МУС решили обвинить США в военных преступлениях на территории Афганистана).

Южная Корея и КНДР

Дурной пример заразителен. Вслед за МУС решило обидеться и руководство Южной Кореи. Тамошний президент Юн Сок Ёль (тот самый, из-за агрессивной политики которого сейчас отношения между Южной Кореей и КНДР скатились до предвоенного уровня) назвал возможную отправку северокорейских войск на фронта СВО «провокацией, которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы». И пообещал, что его страна «не будет сидеть сложа руки».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото © ТАСС / AP / Song Kyung-Seok

То есть, по всей видимости, Сеул будет пересматривать свой подход к участию в украинском конфликте. Если раньше этот подход состоял в введении санкций против России, выводе активов из РФ и отправке денег киевскому режиму на поддержку шароваров, то сейчас Южная Корея может начать передачу вооружений. Сначала оборонительных, а затем и наступательных (у Сеула оно есть, и неплохое). А затем очередь может дойти и до отправки наёмников.

Казалось бы, южнокорейцы перегибают. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждают присутствие северокорейских солдат на российской территории. «Я не чувствую необходимости комментировать необоснованные слухи, направленные на то, чтобы нанести ущерб отношениям и запятнать наш национальный имидж», — заявил посол КНДР при ООН Ким Сон. И к западным якобы доказательствам этого присутствия (спутниковым снимкам чего-то) мы относимся с юмором. «Снимки — вещь серьёзная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — прокомментировал Владимир Путин. Но их нет.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig

При этом 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, четвёртая статья которого говорит о военной помощи в случае агрессии третьих стран (а на Россию, как известно, напали). «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договорённостям серьёзно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело, в рамках этой статьи», — заявил Владимир Путин.

Гражданская война в США

На Запад надвигается масштабный шторм под названием «американские выборы и их последствия». Опрос общественного мнения, который приводит издание The Times, показывает, что каждый четвёртый американец сейчас опасается начала гражданской войны после этих выборов.

Дело в том, что за последние пару недель кандидат Камала Харрис скатилась от яркого фаворита кампании до аутсайдера. Прав был дедушка Байден, когда говорил, что Камала (устроившая против него переворот) банально не тянет. У неё нет знаний, опыта, гибкости и много чего другого, что должно быть у успешного кандидата. Есть лишь тёмная кожа, нужный пол — и полученный статус вице-президента, который (на фоне выхода Байдена из кампании) дал ей шанс побороться за должность, которую она никогда бы в ином случае не получила.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии вице-президент Камала Харрис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Да, её политтехнологи старались вовсю: лепили из Камалы образ «нового лица» (этакого Обамы на минималках), водили её за ручку только на, скажем так, комплиментарные интервью. Но всё равно она посыпалась — сначала когда пошла на республиканский телеканал Fox, а затем когда не смогла добавить щепотку искренности в свой образ. И сейчас Камала Харрис проигрывает во всех спорных штатах, кроме двух, и расклад выборщиков составляет 312 против 226 не в её пользу. Букмекеры оценивают шансы победы Камалы менее чем в 40%.

И вот теперь демократы оказываются перед дилеммой. Они могут провести эти выборы честно (без «мёртвых душ» и чудес почтового голосования), после чего в Белый дом вернётся Дональд Трамп. Злой, с хорошей памятью, который (да ещё и контролируя республиканский Конгресс) будет проводить ненужную им политику.

Либо они могут снова попытаться фальсифицировать выборы и не пустить республиканца в Белый дом через парадный вход. Однако в этом случае (особенно на фоне цифр и очевидного всем преимущества Трампа) республиканцы могут поднять самый настоящий мятеж. И не только за Трампа. И даже не потому, что второй раз фальсифицировать выборы — это уже просто хамство. А потому, что демократы сейчас усиленно меняют электоральный баланс в стране. Нагоняют в южные республиканские штаты мигрантов, дают им (не имеющим гражданства) право голоса на выборах — и тем самым превращают республиканские штаты в демократические. Ещё несколько лет — и главный республиканский актив, штат Техас, превратится из «красного» в «синий», по понятиям которого нужно защищать своё будущее с оружием в руках.

В случае гражданской войны республиканцы пойдут на штурм правительственных зданий. И не только в Вашингтоне, но и в республиканских штатах. На их сторону вполне могут встать региональные элиты и даже губернаторы. И кто бы ни выиграл в этой войне, реальными победителями будут оппоненты Америки, которые наконец-то смогут позаботиться о собственной безопасности. Речь идёт о Китае, Иране, Северной Корее и, конечно же, России.

Авторы Геворг Мирзаян