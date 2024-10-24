Изоляция наоборот и казанская травма Запада на БРИКС, как Эрдогану передали чёрную метку, в США голосуют мертвецы, 24 октября Американист и публицист Кирилл Бенедиктов — о евроворах, которые вышли на тропу войны за активами РФ, и почему за Камалу Харрис голосуют мёртвые души — в обзоре новостей за неделю с 21 по 24 октября. 24 октября, 14:38 Президент России Владимир Путин на БРИКС. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Главным событием не только недели, но и месяца, а вполне возможно, и года стал завершающийся сегодня в Казани саммит стран БРИКС. Не только потому, что окончательно развеялся миф об изоляции Москвы на международной арене: после того как в Казань по приглашению Владимира Путина прибыли представители 36 стран мира, включая лидеров Китая и Индии, говорить о России как о «стране-изгое» стало попросту неприлично.

Западные СМИ и сами вынуждены признать, что, продвигая этот нарратив, выставили себя дураками. CNN приходит к неутешительному выводу: именно Запад изолирован в мире со своими санкциями и альянсами, в то время как большинство стран поддерживает стремление России, Китая, Ирана и других членов БРИКС бросить вызов глобальному лидерству Америки.

Но, кроме того, казанский саммит БРИКС — первый в истории этого объединения, на котором главенствовала антизападная повестка дня. В первую очередь это связано с тем, что хозяйка саммита — Россия — уже почти три года находится в состоянии вооружённого конфликта с нацистской Украиной, которую Запад использует как своего гладиатора. И встав на сторону Кремля (а в нынешних реалиях приехать в Россию уже означает выбрать сторону), страны БРИКС тем самым подчеркнули своё несогласие жить по правилам, навязываемым Вашингтоном.

Это, конечно, не осталось незамеченным Западом, чья реакция на подъём БРИКС порой выглядит истеричной. Взять хотя бы комментарий экономиста Джима О'Нила, придумавшего в 2001 году аббревиатуру BRIC для четырёх самых быстро растущих экономик мира — Бразилии, России, Индии и Китая. Сейчас он уверяет читателей, что никакой угрозы для гегемонии Запада клуб БРИКС не представляет: мол, и объединение это рыхлое, и противоречия внутри него колоссальные, и вообще, прогресс, достигнутый им за 15 лет, минимальный. Учитывая, что 15 лет назад в БРИКС входили четыре страны, а сегодня входит девять и в очереди стоят ещё 30, с британским экспертом сложно не согласиться — прогресс действительно никакой.

Как западные разведки отомстили Турции за БРИКС

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил БРИКС. Фото © ТАСС / Александр Казаков

Среди тех стран, которые хотели бы вступить в клуб БРИКС, оказалась и Турция (член НАТО, между прочим). В Казань во главе представительной делегации и под ручку с женой прилетел Реджеп Тайип Эрдоган. И надо же было такому случиться: именно в тот момент, когда он сходил с трапа в Казани, в другой Казани — районе турецкой столицы Анкары Кахраманказан, или просто Казан, — трое террористов ворвались в здание аэрокосмической корпорации Tusaş, убили нескольких человек и захватили заложников. К утру турецкие спецслужбы с ними справились, но визит Эрдогана в Россию был если не испорчен, то омрачён. Тут же в соцсети был вброшен фейк: якобы турецкий лидер покинул Казань и улетел домой.

Вероятно, именно на такой исход и рассчитывали те, кто организовывал наглую террористическую вылазку в Анкаре, но просчитались. Эрдоган остался на саммите, продемонстрировав, насколько для него важны отношения с Путиным и другими лидерами БРИКС. Тем не менее случай весьма показательный: хотя непосредственными исполнителями террористического акта были курды, выбор времени и места для него свидетельствует, что без направляющей руки западных спецслужб (то ли ЦРУ, то ли МИ-6) не обошлось. Тем самым Запад толсто намекнул Эрдогану, что в БРИКС ему вступать не следует. Ведь, как беспокоятся немецкие эксперты, если Турция присоединится к БРИКС даже на правах страны-партнёра (такая модель была впервые предложена на казанском саммите), это станет большим провалом для ЕС и НАТО, то есть для коллективного Запада.

Схема распила ЕС замороженных резервов России

Евросовет утвердил выделение кредита до €35 млрд Украине за счёт прибыли от российских активов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Кстати, раз уж речь зашла о ЕС, нельзя не упомянуть о том, что эта дивная организация окончательно вступила на скользкую уголовную дорожку. В четверг Евросовет утвердил выделение кредита до €35 млрд Украине за счёт прибыли от российских активов, заблокированных на территории Евросоюза. Деньги поступят на счета Киева до конца года.

История эта тянется уже давно, и первоначально предполагалось, что ЕС, как и США, выделит Киеву по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд дадут Великобритания, Канада и Япония. Но возникла неувязка: Вашингтон требовал гарантий, что российские активы останутся заблокированными в ЕС минимум на три года. Связано это было с тем, что в самих США российских ЗВР было не так уж и много — около 7 млрд, и американские банкиры боялись остаться в убытке.

Но тут уже возмутилась Венгрия, председательствующая сейчас в ЕС, — в Будапеште считали правильным продлять (или не продлять) заморозку активов каждые полгода и решили тормознуть решение этой задачи до выборов в США, то есть до 5 ноября. А поскольку аппетиты Киева со временем только разгорались, в Брюсселе решили всё-таки раскошелиться на целых €35 млрд — с тем расчётом, что остаток внесут Канада, США и Япония.

Сеанс неслыханной щедрости объясняется просто — речь в любом случае идёт о российских деньгах. Замороженных в европейских депозитариях, то есть, проще говоря, украденных. Со второй половины 2025 года эти депозитарии будут переводить 95% прибыли от российских активов — нет, не Украине, как можно было бы подумать, а в бюджет ЕС. А уже оттуда, из бюджета, деньги будут выделяться Киеву. Оставшиеся 5% будут отчисляться в Европейский фонд мира (это не шутка).

Отличная схема, открывающая широкий простор для всевозможных попилов и махинаций. Но главное — ЕС перед всем миром (в том числе и перед теми странами, которые собрались сейчас в Казани) выставил себя банальным карманным воришкой, не стесняющимся залезть в чужой кошелёк. И, честно говоря, ещё неясно, какой ущерб в итоге окажется более существенным — потеря Россией части своих активов (именно части, потому что ещё в мае Владимир Путин подписал указ, позволяющий судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия активов в США, и нет никаких препятствий для подписания такого же указа в отношении активов европейских) или потеря Евросоюзом репутации надёжного делового партнёра, с которым можно иметь дело, не боясь, что тебя банально кинут.

Почему за Камалу Харрис активно голосуют обитатели кладбищ

Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в рейтингах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MeshCube

По другую сторону Атлантики, в США, в разгаре самый жаркий этап предвыборной гонки. До выборов — две недели, в стране полным ходом идёт раннее голосование, особенно активно голосуют обитатели кладбищ (почему-то все — за Камалу Харрис). Если серьёзно, то дела у демократов обстоят кисло, даже официальная социология показывает, что Дональд Трамп хоть немного, но опережает соперницу и в национальном масштабе, и в так называемых колеблющихся штатах, от которых в силу особенностей американской избирательной системы и зависит исход президентских выборов. А уж на рынке ставок Трамп и вовсе безусловный фаворит. Особенно после того, как в минувшее воскресенье он надел чёрно-жёлтый фартук и поработал в Макдональдсе, жаря картошку фри и выдавая пакеты с заказами клиентам ресторанчика в пригороде Филадельфии.

Правда, стремление понравиться всем без исключения избирателям сыграло с Трампом не столько злую, сколько дурацкую шутку. В интервью The Wall Street Journal он рассказал, что якобы угрожал Путину страшным ударом по Москве, если российский президент решит вторгнуться на Украину.

Байки Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

В пересказе газеты речь Трампа выглядит так: «Так вот, я сказал: «Владимир, если ты пойдёшь на Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я до тебя доберусь даже в самой Москве, чёрт бы её побрал». Я сказал: «Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня не останется выбора». Он ответил: «Быть того не может». Я ответил: «Ещё как может». Я сказал: «Тебе влетит по полной, и я, блин, разнесу эти купола над твоей головой». «Вы же знаете, он живет под куполами».

Вряд ли мы ошибёмся, предположив, что такой разговор если и происходил, то только во сне мистера Трампа. Который в реальной жизни на переговорах с Путиным был таким лапочкой, что даже его собственные советники по национальной безопасности скрежетали зубами от бессильной ярости.

Демократы тоже в последнее время не церемонятся: видя, что проигрывают экс-президенту, они не нашли ничего лучше, как вновь запустить в массы заплесневелую концепцию «Трамп — это Гитлер сегодня». А как известно из закона Годвина, когда в дискуссии одну из сторон сравнивают с Гитлером, обсуждение считается завершённым, а сторона, прибегнувшая к этому аргументу, считается проигравшей.

Авторы Кирилл Бенедиктов